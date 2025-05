Andar per boschi e poi incontrare gli scrittori

Si passeggia e si legge. Ovvero, si respira e si vive la natura, immergendosi in una lettura che ha a che fare con questa, con il bosco, con gli stili di vita sostenibili. La formula è di quelle che hanno dimostrato di convincere per "Libri in cammino", apprezzata iniziativa della Biblioteca San Giorgio realizzata in collaborazione con il tour operator Terre in cammino che torna anche quest’anno con la sua proposta di tour camminati nella collina e nella montagna intorno a Pistoia con autori e autrici. Ogni appuntamento inizia con una camminata facile di circa tre ore, durante la quale vengono presentate le peculiarità storiche e geografiche dell’area e si comincia a familiarizzare con l’ospite del giorno. Giunti a destinazione, la conversazione prosegue con la presentazione di un suo libro. Non manca, alla fine di ogni appuntamento, un momento conviviale, opzionale, con la possibilità di pranzare nella locanda del territorio che ospita l’incontro con l’autore. Sono cinque gli appuntamenti in programma. Le camminate e gli incontri sono ad accesso gratuito. I pranzi sono a menu fisso a un prezzo convenzionato.

Si parte domenica 11 maggio, a Castello di Cireglio, con una passeggiata in direzione Fonte di San Bernardino, alla Casa Torre e alla Croce di Cireglio, da cui si potrà godere di una splendida vista panoramica sulla valle. Alle 12 è previsto un incontro con Benedetta Perissi, autrice di "Bosco 23" (Bookabook, 2024), moderato da Luca Bonistalli. Pranzo opzionale a La via dell’Orto (tel. 0573.39084).

Tappe successive, San Mommè (18 maggio) e Andrea Cassini con il suo "I diari del lupo", Pietramarina nel comune di Vinci (7 giugno) e Roberta Ferraris, autrice de "La via degli Dei da Bologna a Firenze". E quindi Orsigna (15 giugno) e Vittorino Mason, autore di Parla col bosco (Ediciclo, 2025) e infine Pratorsi (21 giugno) con "L’alta via dei Monti Liguri" di e con Riccardo Carnovalini. Le passeggiate sono condotte da una Guida Ambientale Escursionistica abilitata. I percorsi non presentano particolari difficoltà tecniche, ma in alcuni casi la pendenza può essere impegnativa. Obbligatorio l’uso di calzature da montagna, consigliato l’uso di bastoncini da trekking.

La partecipazione è gratuita, ma per le escursioni occorre prenotarsi entro le ore 12 del venerdì che precede l’evento a cui si è interessati. Per partecipare, inviare una mail a [email protected] con il proprio nome, cognome, data di nascita e numero di telefono cellulare, indicando l’evento a cui si intende iscriversi e attendere la mail di conferma. Le richieste sono accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 30 partecipanti per ogni appuntamento.

I pranzi sono gestiti direttamente dalle strutture ospitanti, per cui è richiesta la prenotazione al numero di volta in volta indicato nel programma, comunicando che si partecipa a Libri in cammino. In ogni caso è necessario prenotare entro le ore 20 del venerdì.

linda meoni