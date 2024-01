Allerta meteo rovina la Befana: annullato l’evento in piazza Duomo a Pistoia

Pistoia, 6 gennaio 2024 – Niente Befana in piazza Duomo a Pistoia. Il tradizionale appuntamento con la discesa dal campanile dei vigili è stato annullato per cause meteo. Una decisione obbligata a causa della conferma dell’allerta arancione fino alle 18 di oggi, 6 gennaio. Non sono al momento previste date di recupero.

La Befana che scende dal campanile della Cattedrale, una delle prime iniziative del genere in Italia, avrebbe compiuto quest'anno 30 anni. In tutta la sua storia non era stata effettuata soltanto nel 2020 e nel 2021, a causa del Covid.