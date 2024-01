Maltempo in Toscana, nuova allerta. E scatta anche il rischio neve

Firenze, 6 gennaio 2024 – Continua l’ondata di maltempo in Toscana, con l’annunciato arrivo dell’inverno che irrompe dopo una lunga e insolita coda autunnale, con temperature assolutamente fuori dalla norma. I modelli però indicano precipitazioni importanti e in certe aree il terreno presenta delle fragilità dopo l’alluvione di novembre, ecco spiegata l’allerta.

Comunque il freddo è in arrivo e anche sotto la media stagionale: lo vedremo in particolar modo martedì e mercoledì con minime sottomedia che all’Abetone potrebbero scendere secondo il Lamma anche fino a -9°.

Allerta meteo in Toscana

Quella in vigore nella giornata di sabato era prevista fino alle 18 (gialla in tutta la Toscana, ma arancione nel bacino dell’Ombrone Pistoiese e del Bisenzio). La nuova allerta invece è gialla per rischio idrogeologico (frane e scivolamenti di terra) in tutta la Toscana e vale fino alle 8 di domenica mattina; solo per l’area del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese è anche per rischio idraulico (cioè il rischio di allagamenti dovuti all'incapacità di smaltire l'acqua caduta da parte di fognature e piccoli corsi d'acqua o dai corsi d'acqua più importanti, come torrenti e fiumi).

L’allerta gialla per rischio neve vale per su Valle del Reno, Mugello e Alto Mugello fino alla mezzanotte di domenica, prevista neve oltre i 900 metri da questa notte (ma potrebbe nevicare debolmente già sopra i 700 metri).