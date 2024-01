Maltempo Toscana, la pioggia gonfia i fiumi: le zone a rischio

Firenze, 6 gennaio 2024 – Maltempo in Toscana con piogge prevalentemente di intensità moderata in alcune zone della regione che hanno portato all'innalzamento dei livelli dei fiumi nelle zone dell'Ombrone pistoiese e Bisenzio, Elsa, Greve e Pesa ma sotto la prima soglia di guardia. A Mulazzo (MS) caduti 130 mm nelle ultime 24 ore, il Magra è in diminuzione sotto la prima soglia. Nelle prossime ore previste ancora piogge diffuse, la persistenza e le condizioni di saturazione del terreno potrebbero dar luogo a fenomeni locali di dissesto idrogeologico.

Prosegue dunque l’allerta gialla e arancione annunciata ieri, 5 gennaio. E scatta il monitoraggio da parte dei tecnici della Regione, assicura il presidente Eugenio Giani: “Tutto il sistema regionale di Protezione Civile è pienamente operativo e in stato di allerta, anche con presidio sui corsi d'acqua da parte dei tecnici di Regione Toscana”.