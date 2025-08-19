Ad agosto la Misericordia non va in ferie

I bisogni della comunità non conoscono riposo e così la Misericordia di Agliana non chiude per ferie. "Non è uno slogan d’effetto - dicono dalla Confraternita aglianese, attiva dal 1908 - ma la fotografia che testimonia l’infaticabile attività e la molteplicità dei servizi che, giorno e notte, i volontari svolgono anche ad agosto a favore della comunità aglianese e zone limitrofe".

I numerosi volontari, opportunamente formati, garantiscono anche nel mese di agosto la copertura delle emergenze sanitarie, in convenzione con la centrale unica del 118, il trasporto degli infermi per visite specialistiche e terapie, sia con mezzi ordinari, sia con mezzi attrezzati. Sono a disposizione anche per la consegna dei farmaci e della spesa a domicilio (servizio su richiesta chiamando il numero 349.2211887), nonché l’assistenza prestata in occasione delle manifestazioni sportive ed eventi socio-ricreativi di vario genere, dove è richiesta la presenza di un’ambulanza.

"Desidero ringraziare – evidenzia il governatore della Misericordia Franco Benesperi - i nostri volontari per l’impegno quotidiano profuso a favore della popolazione, soprattutto quella anziana, che sta subendo, più degli altri, le conseguenze negative legate alle alte temperature registrate nelle ultime settimane. Inoltre, mi preme lanciare un appello per sensibilizzare la comunità aglianese affinché continui a essere vicina e solidale con la Misericordia. Abbiamo bisogno di nuovi volontari, per garantire anche in futuro servizi sempre efficienti, ma sono necessarie anche maggiori risorse economiche per fronteggiare l’aumento generalizzato delle spese che incidono negativamente sul nostro bilancio".

Piera Salvi