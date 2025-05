Quattrocento chiamate al giorno al centralino della Misericordia

La Misericordia ha di nuovo aumentato i suoi servizi (+6% totale) nel 2024 e l’assemblea dei soci ha approvato un bilancio in lieve attivo malgrado alcune ingenti spese straordinarie (quasi 100mila euro) sostenute lo scorso anno per riparare l’impianto di refrigerazione e una delle ambulanze. Per dare un’idea della notevole attività quotidiana della Misericordia di Montale bastino due dati: il numero delle chiamate telefoniche gestite dal centralino (una media di 400 al giorno), i picchi di servizi che in certi giorni dell’anno hanno superato i 150 e il numero, pari quasi a zero, delle richieste di servizio respinte (solo 19 in un anno). Il taglio attuato dalla Regione sui servizi di trasporto gratuito verso le chemioterapie e le fisioterapie è stato compensato ampiamente dai servizi che i cittadini hanno richiesto a pagamento (+30%) continuando ad affidarsi alla Misericordia di Montale. Ha raggiunto le 50 unità al giorno il numero dei prelievi ematici in convenzione con l’Asl. In certi casi la Misericordia ha sopperito con mezzi propri alle disfunzioni nel portale regionale delle prenotazioni. Il governatore Massimiliano Pieroni ha ringraziato per i risultati ottenuti, in particolare, il direttore dei servizi Massimiliano Corrieri per l’efficienza dell’organizzazione, la vicepresidente Ilaria Rizzo per l’assidua presenza e l’impegno costante in sede e il segretario Massimo Martorana per la gestione oculata di tutta la parte amministrativa. Pieroni ha ricordato come sia ormai vicinissimo il completamento dell’acquisizione della proprietà della sede attuale dalla Misericordia di Pistoia: "Non cesserò mai di ripetere la mia gratitudine verso la confraternita di Pistoia". Pieroni ha invitato i cittadini ad andare alla Misericordia, anche semplicemente in visita, per assistere all’attività che viene svolta giornalmente e ha fatto un appello ad avvicinarsi al volontariato: "I volontari sono il cuore delle associazioni come la nostra li dobbiamo ringraziare moltissimo". Una novità di quest’anno è la possibilità di destinare il 5 per 1000 direttamente alla Misericordia di Montale indicando nella dichiarazione dei redditi il codice: 01304080474.

Giacomo Bini