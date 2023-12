Calcio. Promozione: Urbino ferma anche la Sestese

Pisa 24 dicembre 2023 – In Promozione l’Urbino Taccola ferma anche la Sestese (0 – 0). Nel recupero dell’ottava giornata del campionato di Promozione la squadra di mister Taccola allo Stadio ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino blocca anche la Sestese. Dopo aver fermato la capolista San Miniato, imbrigliata sul pareggio a reti bianche una settimana fa, gli ulivetesi non fanno sconti a nessuno e replicano la prestazione ed il risultato. Ora San Miniato e Sestese sono di nuovo appaiate in testa, nessuna delle due ha battuto i biancorossi che dunque possono andare fieri di queste due gare contro le battistrada del campionato. Un Urbino che chiude dunque il 2023 nel migliore dei modi. Settimo posto con ventuno punti.

Questo il tabellino della gara. Sestese: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Matteo L., Biondi, Lenzini, Sarr, Belli, Ermini, Casati, Manganiello. A disposizione Evi, Pisaneschi, Coppini, Dianda, Berti, Renieri, Pisaniello, Nenci, Mazzeo. All. Polloni Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Le., Franchi, Pacciani, Anichini, Laniyonu, Cavallini, Castellacci, Cosi, Baldini, Arrighini. A disposizione Mirtaj, Romeo, Salvadori, Benvenuti, Cioni, Bertolini, Nassi, Antoni, Oshadogan. All. Taccola Arbitro: Bigongiari di Lucca