Calcio: il Porta a Lucca premiato dal Comune per la vittoria della Terza Categoria

Pisa, 15 maggio 2025 – Si è svolta nella Sala delle Baleari la premiazione della squadra Porta a Lucca, organizzata dall’amministrazione comunale di Pisa attraverso l’assessorato allo sport. L’assessore Frida Scarpa ha consegnato un riconoscimento simbolico ai giocatori, allo staff e ai dirigenti per la vittoria del Campionato di Terza Categoria – FIGC Girone di Pisa.

Un momento semplice ma significativo, pensato per valorizzare una realtà che ha saputo distinguersi nel panorama sportivo dilettantistico locale, contribuendo a mantenere vivo il tessuto sociale e sportivo della città.

“Siamo orgogliosi di questa premiazione – ha dichiarato l’assessore Frida Scarpa – perché si premia una realtà di quartiere che è cresciuta nel tempo partendo dal basso, costruendo un progetto sportivo fatto di socialità e passione. Porta a Lucca ha iniziato come squadra giovanile, inserita nel contesto del quartiere, dove si faceva sport e si condivideva il tempo libero. Col tempo si è allargata, accogliendo anche ragazzi di altri quartieri, ma ha mantenuto lo spirito originario: quello di una comunità che si ritrova attorno allo sport”.

“È importante lanciare anche questo tipo di messaggio, al di là dei grandi palcoscenici ai quali spesso ci abitua il calcio professionistico. Per noi è fondamentale sostenere lo sport di prossimità, quello vissuto nei quartieri, nei campetti, tra amici e famiglie. Ritrovare la bellezza autentica del calcio, come quello che si giocava una volta per strada, nei cortili, nei giardini. Premiare queste piccole realtà significa riconoscere il loro sforzo quotidiano e ribadire che anche attraverso percorsi lontani dai riflettori si possono raggiungere traguardi significativi. Questo riconoscimento è dunque anche un segnale: lo sport appartiene alla città, ai suoi quartieri, e deve continuare a essere occasione di crescita, incontro e orgoglio locale”.

Di seguito i protagonisti della stagione. PORTIERI: Demir Bici, Simone Del Punta, Alessandro Nerini, Daniele Bevilacqua. DIFENSORI: Simone Bargagna, Luca Battistelli, Mattia Bertini, Tommaso Bongiorni, Alessandro Ceragioli, Federico Di Rosa, Lorenzo Domenici, Filippo Fantacci, Marco Giuffrida, Marco Grassini, Pietro Marconi, Francesco Pruneti, Matteo Raddi, Matteo Romei, Duccio Tosi.

CENTROCAMPISTI: Andrea Bianco, Riccardo Ficini, Benedetto Franchini, Lorenzo Francione (anche presidente della società), Gabriele Ghelardoni, Leonardo Pagliai, Nicola Pizzonia, Simone Rossi. ATTACCANTI: Matteo Bahiti, Andrea Cascioli, Francesco Gadducci, Jacopo Paoli, Davide Pettenon, Matteo Ticciati, Eros Mattia Nieri. STAFF TECNICO E DIRIGENZA: Lorenzo Micomonaco (allenatore), Andrea Mazzetti (vice allenatore), Alessandro Pruneti (dirigente), Daniele Formica (dirigente), Matteo Caponi (dirigente).

L’amministrazione comunale rinnova i complimenti alla squadra Porta a Lucca per il traguardo raggiunto, “auspicando che questo successo rappresenti un punto di partenza per nuove soddisfazioni, sportive e comunitarie”.