Tutto l’amore social: "Innamorato di Pisa"

"La maratona è completata" scrive Miguel Veloso sul proprio profilo Instagram. L’ex centrocampista portoghese ha voluto affidare ai social le sue dichiarazioni al termine della stagione, la prima che ha vissuto dall’altra parte del campo, facente parte dello staff nerazzurro: "Vorrei ringraziare il Pisa per l’opportunità, mister Inzaghi per avermi accettato e avermi dato la libertà di fare". Quindi, ringraziamenti personali anche per tutti quelli che sono stati i suoi colleghi. Veloso non è l’unico membro della promozione del Pisa che ha voluto spendere qualche riga al termine della stagione.

Un lungo messaggio, quello pubblicato da Piccinini: "Non so neanche da dove partire. Ci sarebbero milioni di cose da dire. Mi limito a ringraziare la mia famiglia, i miei nonni, la mia ragazza per essermi stati vicino in questi anni dove ci sono stati momenti belli ma anche tanti difficili. Ringrazio lo staff, la società e i miei fantastici compagni di avventura con i quali ho instaurato un rapporto fantastico che rimarrà nel tempo. Infine, ringrazio tutti i tifosi che ci hanno supportato, è tanto merito anche loro se siamo riusciti ad arrivare a un risultato pazzesco che a Pisa mancava da trentaquattro anni". Un messaggio concluso con la frase: "Bisogna sempre credere nei propri sogni. GrAzie".

Sotto il post tra i vari commenti appare quello di Angori: "Grazie fratello per questo anno fantastico passato insieme. Ho avuto la fortuna di conoscerti. Abbiamo fatto la storia". Parole anche per Castellini: "Mesi d’esperienza vissuti con persone fantastiche, un sogno diventato realtà che si ricorderà per sempre. Che cuore, che PisA".

Mentre Arena: "Il mio sogno si è realizzato, non riesco a trovare le parole giuste per descrivere tutto questo. Lo dedico a tutte le battaglie e i sacrifici che ho dovuto affrontare, alla mia famiglia, alla mia fidanzata, ai miei amici, ai compagni di squadra, a Pisa, ai tifosi!". Chiude la rassegna di post ricordo della stagione Meister, che si limita a un messaggio tanto semplice quanto incisivo: "Sono innamorato di Pisa".

