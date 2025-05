Rinforzare l’attacco, piace Borrelli del Brescia

Fisico possente, oltre centonovanta centimetri di altezza, una buona tecnica individuale e la spiccata attitudine a sacrificarsi per i compagni, mettendosi al servizio della squadra e preferendo la generosità all’individualismo. A prima vista potrebbe sembrare l’identikit di Alexander Lind o Henrik Meister, invece sono le caratteristiche di uno dei primi nomi accostati – con conferme da più parti – al Pisa in attesa che il calciomercato spicchi definitivamente il volo nelle prossime settimane. Parliamo di Gennaro Borrelli, centravanti classe 2000 originario di Campobasso, attualmente in forza al Brescia, proprietario del suo cartellino. Il centravanti delle “rondinelle“ in questa stagione ha dovuto convivere con qualche acciacco di troppo, ma è comunque riuscito portare a casa 6 gol e 2 assist in 36 presenze. Lo scorso anno Borrelli era stato autore di 9 centri e 2 assist in 28 partite: si tratta quindi di un attaccante con una discreta visione della porta abbinata a un’ottima abilità nel dialogare con i compagni di reparto. Esattamente le qualità che Pippo Inzaghi è andato cercando dall’inizio della sua avventura all’ombra della Torre. A proposito del nuovo palcoscenico sul quale lo Sporting Club reciterà da fine agosto: Gennaro Borrelli non può essere il principale rinforzo del pacchetto avanzato a disposizione di Superpippo, ma il fatto che questo profilo stuzzichi l’interesse della dirigenza nerazzurra dà una conferma sulla tipologia di punta che arriverà. Dalla stanza dei bottoni in via Battisti filtrano valutazioni favorevoli sul calciatore, che trovano una sponda positiva anche nell’entourage di Borrelli. Tradotto in soldoni: una vera e propria trattativa non esiste e non è prevista alcuna accelerata nelle prossime ore, ma le parti si sono "annusate" e c’è del gradimento reciproco. Su tutta la vicenda c’è l’influenza della valutazione del Brescia: il club lombardo ha confermato di non avere la minima intenzione di scendere al di sotto dei 3 milioni di euro.

M.A.