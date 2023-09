Calcio. Giovanile e Terza: ecco i gironi!

Pisa 08 settembre 2023 – Ecco i gironi provinciali della Delegazione Figc di Pisa, formulati a Firenze dal Comitato regionale Toscana. Due i gironi di Terza Categoria per ventisei squadre complessive. Terza Categoria, girone A: Bellani, Montopoli, Filettole, Romito, La Fornace, Legoli, Montefoscoli, Popolare Cep, Pappiana, Pisa Ovest, Terricciola, Ponteginori, Via di Corte. Terza Categoria, girone B con cinque ospiti: Calasanzio, Avane, Fucecchio, Ponte a Elsa, Ponzano. E poi Casteldelbosco, Freccia Azzurra, La Corte, Marciana, Oltrera, Perignano, Porta a Lucca, Zambra. Juniores (girone unico a sedici squadre): Calci, Atletico Cascina, Casciana Terme Lari, Colli Marittimi, Crespina, Freccia Azzurra, Urbino Taccola, Geotermica, Romito, Migliarino Vecchiano, Saline, San Prospero Navacchio, Santa Maria a Monte, Santacroce, Sextum Bientina, Stella Azzurra. Allievi Under 17 a girone unico da sedici squadre. Le livornesi Atletico Piombino, Collevica, Orlando, Carli Salviano, Vada, con undici pisane: Atletico Etruria, Colli Marittimi, Freccia Azzurra, Pecciolese, Monteserra, Romaiano, Colline Pisane, San Miniato, San Prospero Navacchio, Scintilla, Stella Rossa. Due gironi da dodici squadre ciascuno per la categoria Allievi B Under 16 che inizierà il 30 settembre. Girone A: Atletico Etruria, Bellaria Cappuccini, Colli Marittimi, Fornacette, Forcoli, Oltrera, Pecciolese, Monteserra, Perignano, Colline Pisane, San Prospero, Volterrana. Girone B: Calci, Galleno, Romito, Migliarino Vecchiano, Pisa Ovest, Porta a Lucca, San Frediano, San Giuliano, Santacroce, Santa Maria a Monte, Sextum Bientina, Stella Rossa. Giovanissimi Under 15 in campo il 23 settembre. Ecco il girone da sedici squadre con gli ospiti del Capannori: Atletico Cascina, Bellaria Cappuccini, Freccia Azzurra, Madonna dell’Acqua, Migliarino Vecchiano, Ospedalieri, Pecciolese, Pisa Ovest, Porta a Lucca, San Miniato, San Prospero, Santa Maria a Monte, Scintilla, Sextum Bientina, Soccer Academy Mobilieri. Giovanissimi B Under 14 suddivisi in due gironi da quattordici squadre ciascuno ed in campo dal 23 settembre. Girone A: Academy Livorno, Atletico Cascina, Atletico Etruria, Calci, Casciana, Collevica, Colli Marittimi, Valdicecina, Romito, Portuale, Perignano, Colline, San Frediano, Soccer Academy Mobilieri. Girone B: Bellaria, Forcoli, Fucecchio, Marinese, Migliarino, Oltrera, Pecciolese, Monteserra, Romaiano, San Miniato, Santa Maria a Monte, Sextum Bientina, Stella Rossa, Stella Azzurra.