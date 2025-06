Beach soccer: il Lenergy Pisa approda ai quarti di finale in Europa

Pisa, 12 giugno 2025 – A Nazaré, in Portogallo, il Lenergy Pisa BS si aggiudica gli ottavi di finale di Euro Winners Cup, grazie al successo per 4-2 su SK Augur. Il primo periodo termina a reti bianche, ma l’incontro è presto aperto nei primi secondi della ripresa: Bertacca torna in campo dopo l’infortunio ed è lui ad aprire la lattina, con Antonio pronto a ripristinare l’equilibrio.

Alla metà del periodo Casapieri riporta in vantaggio i nerazzurri, che vanno sul più due grazie alla rete di Hulk nel finale. Nel terzo tempo Stefano Marinai allunga le distanze, il solito Antonio accorcia per gli estoni ma non c’è più tempo. Lenergy Pisa ai quarti di finale della massima competizione europea. Venerdì dunque nuova sfida a eliminazione diretta per un posto in semifinale, contro Marbella FP con orario reso noto dai canali ufficiali del BSWW e del Lenergy Pisa. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su beachsoccertv.com e verrà raccontato sulle frequenze di Punto Radio.

In campo anche la Next Gen nerazzurra, con gli Under 20 impegnati nel derby di campionato contro Farmaè Viareggio BS giovedì sera alle 19, con diretta YouTube Lega Nazionale Dilettanti da Terracina, mentre venerdì l’avversaria di turno sarà Domusbet.tv Catania BS, con la sfida programmata alle 19 e diretta YouTube Gazzetta Regionale. Venerdì al debutto anche l'Under 17, che scende in campo alla beach soccer arena del Bagno Flora di Viareggio nel quadrangolare valido per la fase regionale del Torneo BS U17: gare contro Pietrasanta "B" alle ore 16:50, Pietrasanta "A" alle ore 17:10, Farmaè Viareggio BS alle ore 18:10. Lunedì 16 giugno invece sarà la volta degli Under 15, che al Bagno Flora sfideranno Pietrasanta alle 17 e Farmaè Viareggio BS alle ore 17:30 nel triangolare valido per la fase regionale del Torneo BS U15.