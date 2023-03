Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa gioca a Livorno il derby con la Fides

Ai ragazzi di coach Forti manca solo la matematica per l'accesso alla C unica 2023-24

Pisa, 03 marzo 2023 – Nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie C silver, il Cus Pisa, targato Cosmocare, si trova al comando della classifica, insieme a Fucecchio e Montevarchi. In attesa degli scontri diretti, Fiorindi e compagni difendono la loro leadership a Livorno, nel derby di domenica con la Fides.



FIDES LIVORNO – Sconfitta nella scorsa stagione ai play-off da Monsummano, al termine di una entusiasmante galoppata in serie D, la squadra del confermatissimo coach Emanuele Caverni è stata comunque ammessa in C silver, ed ha rafforzato con atleti giovani un organico esperto già di valore. Sono infatti arrivati da Liburnia Riccardo Bellavista, da Valdera Ismael Ciano, da Bolzano l’ucraino Anton Unechenskyi, da Fucecchio Francesco Strozzalupi, a puntellare un quintetto già forte del pivot e capitano Antonello Venditti, dell’ala alta Leonardo Paolini, degli esperti play Tommaso Dell’Agnello, con trascorsi in B, e Jacopo Stolfi, ala piccola con presenze in tutta la Toscana, di Marco Massoli, Francesco Mori, Andrea Lorenzini, Francesco Botteghi, Federico Giannetti, Massimo Busoni. I biancocelesti sono all’ottavo posto, in piena zona C unica 2023-24, e sono reduci dal netto successo nel derby con Invictus; all’andata, i ragazzi di coach Cristiano Forti, trascinati da uno Spagnolli superlativo, hanno meritato il successo, mantenendo la testa per 38 dei 40 minuti e tenendo i nervi saldi quando, nel terzo periodo, Livorno ha messo la freccia.



COSMOCARE – I gialloblù sono reduci da un pronto riscatto, dopo l’amara sconfitta di Montale, con la vittoria casalinga sul Basket Shoemakers di Monsummano, rimasto in partita solo nel primo quarto: gli universitari hanno infatti dominato il match, finendo con 30 punti di vantaggio e mandando a referto ben dieci atleti, con cinque in doppia cifra, Benini, Carpitelli, Ense, Quarta e Giannelli, a testimonianza di un attacco in salute.

A dieci giornate dalla fine della stagione, al Cosmocare Cus Pisa manca solo la matematica per essere certi di terminare tra le prime dieci squadre, che accederanno alla C unica del prossimo campionato: nei mesi che separano Siena e compagni dall’ultima giornata, i cusssini dovranno mantenere alto il morale del gruppo, cercando di tenere la testa, e al tempo stesso lavorare, soprattutto con i più giovani, per la prossima impegnativa stagione.



Giuseppe Chiapparelli