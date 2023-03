Allenamento, Zuelli si fa male Prevendita per Pisa-Benevento

Allenamento a porte aperte molto partecipato ieri dal centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado, dove i nerazzurri hanno iniziato a preparare la partita di sabato (alle 14) contro il Benevento all’Arena Garibaldi. Ben tre giocatori si sono allenati a parte, dopo aver disputato la parte atletica in gruppo. Si tratta di Ernesto Torregrossa, che ha continuato con uno specifico allenamento in palestra, così come Gaetano Masucci. Ha invece saltato la partitella, nell’ottica di essere preservato, Pietro Beruatto, che ha partecipato alla parte tattica e atletica coi compagni. Nel corso della sfida in famiglia 11 contro 11 si è fermato Emanuele Zuelli. Per il momento è prematuro stabilire l’entità dell’infortunio, ma il centrocampista è stato portato fuori dal campo a braccio da due preparatori, dirigendosi in infermeria. Per quanto riguarda la partitella D’Angelo ha diviso in due le squadre, schierando da una parte, davanti a Livieri, Hermannsson, De Vitis, Barba, Esteves, quindi Touré, Gargiulo e Mastinu a centrocampo e in attacco Lisandru e Matteo Tramoni a sostegno di Moreo. Dall’altra parte invece, davanti a Guadagno e Vukovic tra i pali, con Nicolas che non ha partecipato alla partitella, pur svolgendo tutto l’allenamento coi compagni, sono stati messi in campo Calabresi, Caracciolo, Rus e Sussi in difesa, quindi Zuelli, Nagy e Marin a centrocampo e Morutan con Sibilli a sostegno di Gliozzi. A vincere è stata la squadra di Caracciolo con un perentorio 3-1 firmato da Sibilli, Morutan e Nagy. Per l’altra squadra invece ha segnato Gargiulo. Continua intanto la prevendita nei settori di Curva Nord, Gradinata e Tribuna inferiore o superiore si a tramite i punti vendita Ticketone, sia sul sito web della piattaforma, per partecipare sugli spalti alla partita col Benevento di sabato. I punti vendita attivi sul territorio sono il Pisa Store di Via Oberdan e Via Bianchi, il Solo Pisa in via Piave e il Tifo Pisa di Fornacette. E’ stato infine reso noto il calendario della Viareggio Cup, dove la Primavera di Marco Masi esordirà tra una settimana. Lunedì 20 marzo alle 15, al Rossetti di Cecina i nerazzurri sfideranno il Kallon (Sierra Leone). Mercoledì 22 sfida, nello stesso impianto e orario, contro gli ungheresi dell’Honved. Infine Al Pagni di San Miniato venerdì 24 alle 15 Spal-Pisa.

Michele Bufalino