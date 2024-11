Zona Stazione. Raffica di controlli e di denunce

Raffica di denunce all’esito dell’operazione "Alto impatto" nella zona della stazione ferroviaria centrale e nelle vie limitrofe. I controlli dei carabinieri sono stati disposti dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per prevenire e reprimere lo spaccio di stupefacenti e episodi di criminalità diffusa. Nel corso del servizio, i militari hanno controllato 32 persone, 9 veicoli e sono stati ispezionati sei esercizi commerciali. Dai controlli eseguiti sono emerse diverse violazioni al Codice della Strada, con cinque persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Sono state denunciate anche due persone per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovati in possesso di un coltello multiuso e di un coltello a serramanico. L’operazione è stata condotta dai militari della sezione radiomobile, con i colleghi della stazioni di Marina di Pisa, Migliarino Pisano ed il Nucleo Cinofili carabinieri di San Rossore.