Zona monumentale, restyling al via per il percorso turistico

Pisa, 18 novembre 2024 – Parte nei prossimi giorni la prima fase del cantiere PNRR per la riqualificazione del percorso ciclopedonale dedicato ai turisti dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina e fino a piazza Manin, inclusa l’area del mercato turistico, tra largo Cocco Griffi e piazza Manin.

I lavori, che termineranno entro dicembre 2025, sono affidati a Cemes spa per un importo complessivo - inserito nel bando Pinqua di Porta a Lucca – di 5,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni finanziati con fondi Pnrr, 210mila con Fondi Opere Indifferibili e 3,5 milioni, di risorse del Comune di Pisa. La prima fase del cantiere interessa l’area tra via Contessa Matilde e Largo Cocco Griffi, la seconda il mercato turistico da Largo Griffi-piazza Manin, la terza si svilupperà dal parcheggio scambiatore fino all’area della scuola primaria “Filzi”, mentre la quarta fase riguarderà il percorso dalla scuola in via da Vinci fino a via Contessa Matilde. Infine la quinta ed ultima fase del cantiere riguarderà piazza Manin.

“Tra tutti i cantieri Pnrr avviati a Pisa – afferma il sindaco Michele Conti – quello in partenza in via Contessa Matilde è un traguardo storico per la città perché permetterà di porre fine all’inadeguatezza e mancanza di decoro caratterizzante da decenni il percorso turistico da via Pietrasantina fino a Piazza dei Miracoli. Un percorso frequentato ogni anno da circa 3,5 milioni di turisti da tutto il mondo, che sarà riqualificato per essere all’altezza delle bellezze della piazza dei Miracoli e del nostro centro storico.

Il progetto è frutto di un lavoro lungo e complesso, che ha preso forma a partire dall’approvazione del primo Piano di gestione Unesco che non solo assicura la conservazione e valorizzazione dei monumenti di Piazza del Duomo, ma definisce la ‘buffer zone’, l’individuazione di una fascia di rispetto intorno all’area monumentale in cui riorganizzare e regolamentare le attività commerciali. Grazie ai fondi Pnrr e al bando Pinqua siamo riusciti a intercettare le risorse necessarie per restituire finalmente dignità ad un’area di pregio riconosciuta a livello internazionale, a realizzare opere di riqualificazione che andranno a beneficio degli abitanti del quartiere e delle famiglie che frequentano la scuola Filzi”.

“Gli interventi - spiega il sindaco – riguarderanno la riqualificazione e riorganizzazione di spazi, arredi e illuminazione, che coinvolgono il mercato turistico, risolvendo in via definitiva l’annoso problema delle bancarelle, restituendo decoro e ordine nell’area ad ingresso della piazza patrimonio dell’umanità. Tutta la zona adiacente il cimitero ebraico, lungo le mura urbane e in piazza Manin, sarà ripavimentata in pietra arenaria e abbellita con filari di alberature, nuova illuminazione e arredi. L’area del mercato vedrà una nuova localizzazione dei punti di vendita lungo il percorso turistico, con banchi rinnovati, come già previsto dal Piano del Commercio. L’ingresso dalla Porta Nuova verrà ridisegnato, lasciando chiara visibilità dei tre archi che si aprono nelle mura storiche”.

Ai lati del camminamento si collocano i nuovi banchi commerciali ai 5 metri l’uno dall’altro, secondo il progetto approvato dalla Soprintendenza di Pisa: box completamente apribile, in acciaio con finitura tipo corten, di ingombri massimi 3x3 metri, collocati, alternati ai filari di alberature. Tra Piazza Manin e Largo Cocco Griffi trovano collocazione anche 2 chioschi per informazioni turistiche e altrettanti per la vendita di gelati. La realizzazione dei nuovi banchi commerciali è stata oggetto di finanziamento ulteriore, che non rientra all’interno del progetto Pinqua.

Il Comune ha infatti di recente concluso, con procedura di accordo quadro da 3 milioni, la fornitura e posa in opera dei nuovi banchi commerciali, che saranno installati secondo un cronoprogramma che segue a stati di avanzamento e le varie fasi di esecuzione dei lavori. Le bancarelle saranno dislocate nelle aree: Largo Cocco Griffi, via Contessa Matilde, piazza Manin, area prospiciente via Cammeo, porzione di via S. Maria, porzione di via Cardinale Maffi, parcheggio scambiatore via Pietrasantina, parcheggio scambiatore adiacente il ristorante universitario di via Cammeo.