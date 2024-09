Centro storico, approvato il progetto: 60 posti auto per residenti nell’ex caserma Artale

Pisa, 27 settembre 2024 – La Giunta comunale ha approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano all’angolo tra via Derna e via Nicola Pisano, nel quartiere Santa Maria. L’intervento ha un costo previsto di circa 3,5 milioni di euro. Il progetto concorrerà al bando di finanziamento previsto dalla Regione Toscana per l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di parcheggi pubblici, chiedendo il massimo contributo possibile pari a 2,5 milioni.

La sua fruizione sarà gratuita per i residenti della zona dotati di permesso. L’accesso al parcheggio è previsto da via Pisano e, mediante una rampa interna, si potrà accedere ai piani fuori terra; l’uscita carrabile è prevista lungo via Derna.

“Il parcheggio multipiano, che potrà ospitare 60 posti auto riservati ai residenti, porterà un contributo fondamentale alla soluzione della carenza dei posti auto nel quartiere di Santa Maria – commenta l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli -. In particolare l’area di via Derna e via Roma, una zona residenziale caratterizzata da rilevante densità insediativa, trovandosi a ridosso dell’Ospedale Santa Chiara e vicino all’area turistico monumentale di piazza del Duomo, è frequentata sia dagli utenti dell’ospedale che dai turisti, causando un problema cronico di mancanza di parcheggi per la sosta dei residenti”.

“La realizzazione del parcheggio multipiano si configura quindi come una risposta concreta alla domanda di sosta del quartiere: la sosta sarà gratuita e riservata ai residenti dotati di permesso, a cui sarà distribuita un’apposita tessera. La realizzazione del parcheggio rientra all’interno del piano di recupero del complesso dell’ex caserma Artale e non comporta alcun consumo di suolo perché sarà realizzato al posto dell’attuale volume occupato dalle strutture della caserma. Le linee architettoniche della struttura saranno in sintonia con i nuovi edifici residenziali previsti dal piano di recupero che prevede, tra l’altro, la realizzazione di una grande area verde destinata a parco pubblico. Sono inseriti inoltre altri 18 posti auto a raso, che saranno ceduti al Comune. In totale saranno quindi 78 i parcheggi che andranno a vantaggio del quartiere, insieme a tutto il processo di riqualificazione dell’area”.

Il progetto interessa il complesso della ex caserma Artale, il cui piano di recupero è stato approvato dal Comune di Pisa nel 2023. Nella convezione siglata a dicembre scorso con il soggetto attuatore del piano di recupero, è prevista la cessione al Comune dell’area del parcheggio oltre la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri.

Nel dettaglio, si prevede di realizzare 60 posti auto e 6 posti moto, previa demolizione di corpi minori preesistenti. Per favorire l’impiego di mezzi pubblici, quali bike sharing e monopattini, è stata individuata anche un’ampia area sia con rastrelliere per bici e posti per monopattini elettrici. Committente del progetto è Pisamo, società in house del Comune di Pisa per la gestione della mobilità e viabilità.