Lastricati nuovi per l’asse pedonale. Conclusi i lavori da 1,5 milioni di euro

di Gabriele Masiero

PISA

Conclusi i lavori di riqualificazione dell’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria, lungo il percorso turistico che dal centro storico conduce verso l’area monumentale. Nuovi lastricati in pietra al posto di asfalto deteriorato e pietre sconnesse, implementazione della pubblica illuminazione, rifacimento della fognatura e arredi nuovi in arrivo, con fioriere che saranno installate entro il mese di settembre. L’intervento è costato complessivamente 1,5 milioni di euro e finanziato da fondi Pnrr e modificherà anche la viabilità della zona con lo stop al transito di mezzi pesanti e bus. "Abbiamo restituito decoro e funzionalità - osserva il sindaco, Michele Conti - al principale percorso turistico che si snoda dal nostro centro storico fino a piazza dei Miracoli, frequentato ogni anno da milioni di turisti, dedicando grande attenzione alla fruibilità, all’accessibilità e alla sicurezza dei pedoni, che finora è mancata. Dal punto di vista della viabilità abbiamo cercato di tutelare il più possibile l’integrità del percorso pedonale, salvaguardano allo stesso tempo le esigenze dei residenti: via Corsica e piazza Buonamici rimarranno chiuse al traffico, diventando un’area non solo di passaggio ma attrattiva per la presenza della chiesa di San Sisto. L’accesso in via dei Mille sarà riservato solo ai residenti (oltre a Taxi e Ncc) e non sarà più accessibile ai mezzi pesanti di Geofor e Autolinee Toscane".

Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, sottolinea che "a questo intervento abbiamo aggiunto parallelamente un piano di rifacimento delle altre lastricature in pietra in centro storico per un importo complessivo di 1,7 milioni di euro, finanziato con risorse comunali con lavori in via di ultimazione: lo abbiamo fatto dopo un’attenta analisi che ha messo in evidenza lo stato dei lastricati dell’intero centro storico, seguendo il nostro metodo di lavoro stilando un programma dettato dalle priorità e così continueremo a fare anche nei prossimi anni". Dall’analisi preventiva è risultato che serviranno almeno 20 milioni per gli interventi sui lastricati cittadini: "Per questo ogni volta che sarà possibile - conclude Conti - cercheremo di intercettare i finanziamenti necessari attraverso bandi regionali, europei o statali. Tuttavia ogni anno stanzieremo almeno un milione di euro per questo tipo di manutenzioni in modo da dare comunque una continuità di intervento laddove è necessario". Con la riqualificazione della zona di via dei Mille sono stati creati spazi ben definiti per la circolazione veicolare e aree per il passaggio pedonale e abbattute le barriere architettoniche con l’installazione anche del percorso Loges per disabili visivi in corrispondenza delle intersezioni stradali. Sono stati inoltre realizzati l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche, con il posizionamento di caditoie in ghisa lungo tutto l’asse stradale esistente, l’impianto d’illuminazione della chiesa di San Sisto con faretti a led da incasso lungo il perimetro dell’edificio, garantendo sia l’illuminazione diffusa della piazza antistante che la valorizzazione del monumento, e la canalizzazione per l’impianto di videosorveglianza che garantirà il controllo sugli ingressi ai veicoli autorizzati.