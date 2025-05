Cascina è Art View Festival

Ai nastri di partenza a Cascina la seconda edizione di Art View, il festival ideato da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa che intreccia arte, teatro e scienza in un mese di spettacoli, incontri, laboratori, mostre e performance. Dal 7 al 28 maggio, La Città del Teatro si trasforma in laboratorio di idee aperto a tutte le età, dove la creatività artistica e la ricerca scientifica dialogano per offrire nuove visioni della realtà.

L’evento è stato presentato nell’auditorium di Fondazione Pisa alla presenza del presidente di Fondazione Pisa Stefano Del Corso, del presidente di Fondazione Sipario Toscana Pier Paolo Tognocchi, dell’assessore alla cultura del Comune di Cascina Bice Del Giudice, della direttrice artistica della Città del teatro di Cascina Cira Santoro. "Abbiamo scelto da tempo di sostenere le attività culturali non solo del territorio di Pisa, ma anche della provincia- ha affermato Del Corso- Cascina offre un prodotto di vario genere, ed è per questo che troviamo la sua proposta artistica molto valida".

L’obiettivo è provare a guardare il mondo da punti di vista diversi, mettendo in relazione linguaggi e approcci che, insieme, possono offrire nuove chiavi di lettura della realtà. Tra le iniziative in evidenza, la residenza dell’artista Gio Pistone, che realizzerà un murale partecipato intitolato Varcare la soglia. Il festival sarà occasione per l’intitolazione ufficiale di una sala a Tuono Pettinato, con l’esposizione delle tavole donate dalla Fondazione a lui dedicata.

"La seconda edizione di Art View rappresenta il traguardo di questo grande tentativo che stiamo facendo di presentare in scena la storia della scienza e la storia dell’arte - afferma Tognocchi- non solo, ma rendere la Città del teatro stessa opera d’arte, un lavoro che stiamo perseguendo da tempo. Con il murales che la grandissima Giò Pistone realizzerà sulla facciata principale del nostro foier sarà ancora più tangibile la trasformazione".

L’evento conclude un anno di lavoro condiviso tra La Città del Teatro e l’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina (sede dell’esperimento Virgo), con progetti pensati per le scuole e il pubblico adulto, in cui il dialogo tra discipline è stato al centro della programmazione. Spiccano eventi teatrali con protagonisti come Gabriella Greison (Dove tutto può accadere, 24 maggio), Luigi D’Elia (Caravaggio, 25 maggio) e Roberto Mercadini (Leonardo e Michelangelo, 28 maggio), oltre a conferenze spettacolo che fondono divulgazione, arti visive e musica.

Alessandra Alderigi