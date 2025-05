Area picnic al posto del degrado. Merito degli studenti e dell’AI

Un’area abbandonata al degrado recuperata con nuove piantumazioni, sedie e tavoli da picnic e cestini. E’ quello che sono riusciti a fare a marina di Pisa, gli studenti dell’Istituto superiore Galilei-Pacinotti assieme al circolo di Legambiente, Comune e Pisamo. Ed un pizzico di Intelligenza artificiale ha aiutato gli allievi nella progettazione e nel rinnovo dell’area individuata. "Il progetto - spiega la docente Francesca Mirri – rientra nel Service learning un approccio educativo che unisce apprendimento e cittadinanza attiva. Da un lato gli studenti ampliano il loro curriculum con questa esperienza ma dall’altro, questo curriculum è per la comunità e per il sociale. Gli studenti si sono concentrati sulla riqualificazione di un’area del nostro territori e si sono adoperati nella riqualificazione con ripiantumazioni di specie vegetali, la costruzione di un tavolo con sedute da pic nic per favorire la socializzazione". I ragazzi ancor prima hanno fatto diversi sopralluoghi pe scegliere la zona più adatta al progetto di comunità e si sono avvalsi anche dell’Intelligenza artificiale per progettare al meglio gli spazi. Fausto Pascali, docente dell’Istituto aggiunge: "Si tratta di un progetto che ha migliorato l’ambiente in questa zona di Marina di Pisa ed ha al contempo rafforzato il senso di comunità tra gli studenti evidenziando l’importanza della collaborazione e del rispetto del territorio". All’evento festoso, ha partecipato anche Legambiente rappresentata da Yuri Galletti e Roberto Sirtori. Tutto il progetto ha avuto il riconoscimento del Pnrr e l’ufficialità del Comune rappresentato dall’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa che dice: "Siamo contenti di questa iniziativa che è piaciuta subito alla Giunta. Ottima la sinergia tra studenti, scuola ed associazionismo che è stato protagonista con Legambiente". Gli studenti hanno consegnato una lettera di intenti alla stessa Scarpa con sopra riportato quanto segue: "Crediamo che una collaborazione tra il nostro gruppo di studenti e l’amministrazione comunale possa essere un esempio positivo di partecipazione attiva e impegno civico". Lettera firmata dalla Classe 1° di Iis Galilei-Pacinotti. L’area a riqualificata è in via Orlandi.

Carlo Venturini