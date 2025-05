Maxischermi all’Arena per Bari-Pisa: code e caos per i tagliandi

Pisa, 3 maggio 2025 – Caos totale per i biglietti per l’accesso all’Arena. In vista della sfida Bari-Pisa, che potrebbe consegnare la promozione aritmetica in Serie A alla squadra nerazzurra, il Comune di Pisa ha organizzato la disposizione di cinque maxischermo (oltre a quello già presente) nello stadio nerazzurro. Per accedere all’impianto per i non possessori di abbonamento sono stati previsti circa 4900 tagliandi gratuiti, distribuiti alle 17 al parcheggio di via Paparelli.

Già alle 15 le prime persone si sono messe in fila, fino ad arrivare a migliaia (ben oltre la disponibilità) all’orario della distribuzione. Un afflusso forse inaspettato, che ha reso terribilmente difficile la gestione dell’afflusso dei tifosi e del ritiro dei tagliandi. Solamente due agenti della polizia municipale addetti alla consegna, all’interno del casottino presente. Da qui, il caos.

I presenti, non smistati dalle autorità, si sono ammassati presso il punto di distribuzione. La difficoltà ha portato a dissapori, critiche feroci e al malore di una signora presente. Necessario l’intervento di un’ambulanza che ha portato via la signora con l’ausilio della barella e dei carabinieri, che solo dopo quaranta minuti sono giunti a regolare l’afflusso.