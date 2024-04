Zara assume commessi e visual merchandiser

Zara, la nota catena di abbigliamento di fast fashion, assume: sono tante le opportunità di inserimento, anche nel centro Italia. Il marchio spagnolo, che fa parte del gruppo Inditex e che conta oltre 2.200 negozi, ricerca in particolare commessi e visual merchandiser. Per il profilo di addetto alle vendite sono richiesti diploma di scuola superiore e disponibilità a lavorare part-time o full time su turni flessibili da lunedì a domenica tra le 7 e le 23. Per candidarsi nella posizione di visual merchandiser è necessario essere diplomati (è gradito percorso di studi in ambito artistico) ed è preferibile essere in possesso di esperienza minima maturata in ambito retail nel settore moda. Tra le sedi di lavoro: La Spezia, Pisa, Firenze, Grosseto. Per informazioni e per candidarsi: www.inditexcareers.com.