Yuleisy Cruz Lezcano presenterà a Pisa il suo libro

Pisa, 24 ottobre 2024 - Il prossimo 9 novembre 2024 si terrà la presentazione del libro "Di un’altra voce sarà la paura", la più recente raccolta poetica di Yuleisy Cruz Lezcano, autrice cubana di nascita e italiana di adozione. L’evento sarà arricchito dall’intervento dell’avvocato Stefania Mezzetti, che si unirà all’autrice per un approfondimento tematico sulla violenza di genere e l’importanza dell’arte e della poesia come strumenti di sensibilizzazione e cambiamento sociale. Il libro di Cruz Lezcano, pubblicato a febbraio di quest’anno e già candidato al Premio Strega Poesie 2024, si distingue per la forza delle sue liriche, che danno voce alle donne vittime di violenza. L’autrice, già protagonista di numerose presentazioni in tutta Italia, ha portato il suo lavoro su palchi prestigiosi come il Salone del Libro di Torino e in contesti culturali e mediatici importanti, tra cui la TV di Stato della Repubblica di San Marino, Radio Pop Napoli e Tele Granducato Toscana.

"Di un’altra voce sarà la paura" non è solo una raccolta di poesie, ma un grido poetico di denuncia contro la violenza di genere. Attraverso versi intensi e immagini vivide, l’autrice racconta storie di sofferenza e speranza, portando i lettori a confrontarsi con la brutalità della violenza e la resilienza delle vittime. Tra le poesie più potenti della raccolta, "Accumulo di Immagini" e "Cento cani su una gatta" mettono in scena esperienze di oppressione e sopruso, mentre "Incubo" esplora gli abissi del tormento psicologico. Durante la presentazione a Pisa, Yuleisy Cruz Lezcano discuterà della genesi del suo lavoro, del suo impegno nel sensibilizzare il pubblico sui temi della violenza di genere e sull’uso della poesia come strumento di educazione all’empatia e alla consapevolezza. L’avvocato Mezzetti, esperta in diritti delle donne, offrirà il suo contributo con una riflessione sulle dinamiche giuridiche e sociali legate alla violenza contro le donne, arricchendo il dibattito con una prospettiva legale e istituzionale.

L’evento si preannuncia come un incontro di grande valore culturale e sociale, che combina la potenza evocativa della poesia con la necessità di una profonda riflessione su un tema cruciale come la violenza di genere. L’appuntamento è fissato per il 9 novembre 2024 a Pisa, in un evento che promette di essere non solo una celebrazione della poesia, ma anche un importante momento di impegno civile e sensibilizzazione.