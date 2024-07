"Young Blood 2024": trionfa Iacomelli

"Una grande soddisfazione". La pisana (di Marina) Martina Iacomelli (nella foto) e Leonardo Cappelli sono i vincitori ex aequo della terza edizione del progetto "Young Blood", primo contest sul mestiere dell’attore dedicato a giovani talenti emergenti under 30, lanciato da Alice nella Città, diretto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, e dalla talent factory DO Cinema di Daniele Orazi, in partnership con Marateale 2024.

Martina, 27 anni, pisana, è stata giudicata con Leonardo migliore talento emergente, fra i 15 giovani, dalla giuria composta dagli attori Claudio Falconi, Maurizio Lombardi, Silvia D’Amico, dalla giornalista Alessandra Magliaro, dai casting director Nancy Bishop e Armando Pizzuti.

Questa la motivazione per il premio assegnato a Martina: "Per la passione contagiosa con cui ha portato in scena i suoi monologhi. Per essere riuscita ad unire originalità e naturalezza dimostrando di poter cambiare registro in pochi secondi. La sua energia e la sua curiosità sono l’approccio perfetto per entrare nel mondo del lavoro".

Iacomelli, dopo aver completato il corso di recitazione alla Scuola di Cinema Immagina, si è trasferita a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia. Sta proseguendo i suoi studi alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra. Nel 2020 ha esordito in tv come protagonista di puntata nella fiction "Don Matteo 12". Successivamente ha ottenuto due ruoli ricorrenti in "Buongiorno mamma" (2021) e in "Un passo dal cielo 7" (2023). Nel 2022 ha debuttato sul grande schermo in "House of Gucci" di Ridley Scott e nel 2023 è entrata nel cast del film "La primavera della mia vita" diretto da Zavvo Nicolosi. Ha partecipato a "Succede anche nelle migliori famiglie" di Alessandro Siani (2024). Ha girato ultimamente la serie "Alex - poliziotto a modo suo" con Marco Bocci. Martina sta ora studiando con l’acting coach Saverio Deodato.

"Ora andremo al Festival del cinema di Venezia e al Festival di Roma", racconta la 27enne felice al telefono, dopo "tanti anni di studio e impegno".