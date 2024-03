World Cup, ripulito bus della Romania. Via soldi, telefonini e attrezzatura

Pisa, 31 marzo 2024 – Doveva essere un’occasione di gioia e sport, quella del torneo World Cup di calcio giovanile a Pisa, ma che invece per la squadra proveniente dalla Romania, i Petrol Juniors, si è tramutata in una spiacevole esperienza. Infatti, durante la cerimonia con la sfilata delle squadre partecipanti, che si è svolta in piazza dei Cavalieri venerdì scorso, i ragazzi, che avevano noleggiato un minibus al loro ritorno al parcheggio hanno trovato i vetri rotti del mezzo con soldi, telefoni e attrezzatura spariti.

La competizione ha coinvolto ben 120 squadre e 1700 giocatori, provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Svizzera, Francia, Germania, Albania, Inghilterra e Romania. "Quando siamo tornati siamo rimasti senza parole – ha raccontato a Fanatik, sito di notizie sportive e generali della Romania cha ha dato la notizia, il presidente della società calcistica Claudiu Tudor -. I bambini hanno cominciato a piangere. Ho chiamato la polizia e ci hanno richiamato per lasciare le dichiarazioni, ma senza venire sul posto".

I ladri hanno rotto due finestrini del minibus noleggiato dalla società e hanno rubato tutto quello che hanno trovato: zaini dei bambini, soldi, telefoni, attrezzature. Danni importanti per gli juniores della Petrol che hanno dovuto giocare la prima partita del torneo con le divise usate per la presentazione e che come ha spiegato sempre il presidente Todur: "Riceveremo delle magliette dagli organizzatori in modo da avere qualcosa con cui giocare nelle prossime partite".

Non certo un bel ricordo che i piccoli calciatori si porteranno dietro dell’Italia e della loro esperienza a Pisa. Inoltre, ora dovranno affrontare anche ulteriori spese prolungando i pernottamenti, poiché spiega il presidente: "Dovremo aspettare altri giorni per il recupero dei documenti provvisori per tornare a casa e che dovremo ritirare al consolato rumeno a Bologna".

Il torneo di calcio giovanile è organizzato Eventour, e si tratta della 20esima edizione e si svolge durante il lungo ponte di Pasqua. Domani invece sono previste le finali. Con l’inizio della stagione turistica, ricominciano anche i furti. La Torre di Pisa è un brand mondiale e a questo ’marchio’ il fenomeno dei furti in auto e degli scippi ai turisti nuoce molto, con il crescente afflusso visitatori, infatti, i malviventi e "professionisti" del furto si concentrano per lo più nei parcheggi più usati dagli stranieri prendendo di mira gli effetti personali che vengono lasciati in auto.

