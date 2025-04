Vox Humana e scuola Bonamici in un concerto alla basilica di San Piero a Grado

Pisa 11 aprile 2025- Sabato 12 aprile 2025 alle 21,15 nella splendida cornice della Basilica di S. Piero a Grado, l’Associazione Culturale Vox Humana in collaborazione con la Scuola di Musica “G. Bonamici” presenta lo Stabat Mater di Karl Jenkins in una versione per coro da camera, voce solista ed ensemble strumentale.

Sarà l’occasione per ascoltare per ascoltare ancora una volta, dopo le partecipate rappresentazioni dello scorso anno, una delle più suggestive opere di ispirazione sacra del compositore inglese, considerato tra i massimi viventi, insignito dalla Regina Elisabetta II con l’Ordine dell’Impero Britannico per meriti artistici e l’eccezionale servizio reso alla musica classica. Partendo dal testo latino della sequenza cristiana in cui si medita sui dolori di Maria ai piedi della croce, l’autore ha utilizzato testi in lingua originale anche profani di diverse culture, tutti accomunati dal tema dell’esplorazione della sofferenza umana; il risultato è un’opera potente dal profondo impatto emotivo in cui la forza della musica, intrisa di contaminazioni etniche, sembra voler affermare l’universalità del dolore e della ricerca di consolazione. L’esecuzione è affidata al mezzosoprano Valentina Ferrarese e al Vox Humana Ensemble con Enrico Bernini (violino), Maria Prokhorchuk (violino), Nicoletta Zannoni (flauto e voce recitante), Tobia Moriconi (tromba), Silvia Rossi (pianoforte), Vox Humana drums ensemble (percussioni), diretti da Massimo Gelichi. Ingresso ad offerta libera a partire dalle ore 21:00; le offerte raccolte saranno destinate alle attività della Caritas Parrocchiale Con questo evento, l’Associazione Culturale Vox Humana continua a perseguire l’obiettivo di avvicinare al pubblico l'opera dei compositori viventi, un universo di grande musica, composta in tempi a noi vicini da autori dal nome a volte poco noto, ma che, pienamente inseriti nel tempo presente, ne raccontano avvenimenti e suggestioni. Costituitasi nel 2020, l’associazione fin dalla sua nascita si è distinta inoltre per l’organizzazione di eventi volti alla valorizzazione del territorio, delle risorse artistiche e del patrimonio culturale locale. In particolare, in collaborazione con il Comune di Pisa – Assessorato alle Tradizioni della Storia e dell’Identità di Pisa e l’Università di Pisa - Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC) ha progettato e curato la direzione artistica delle rappresentazioni della cantata La sconfitta di Borea di Antonio Salieri per il Gioco del Ponte di Pisa su libretto di Giovanni De Gamerra andate in scena al Giardino Scotto per il Giugno Pisano 2022 e al Teatro Verdi per il Capodanno Pisano 2024. Tra le varie collaborazioni attive, particolarmente significative quelle con la Scuola di Musica “Giuseppe Bonamici”, l’Associazione Oncologica Pisana “P. Trivella”, l’Associazione Culturale “Il Mosaico”, la Compagnia di S. Ranieri, il coro Rodolfo Del Corona.