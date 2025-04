Volontari all’estero. Gli incontri in città

Giovani interessati a esperienze di volontariato all’estero hanno l’opportunità di partecipare a incontri formativi gratuiti organizzati da Sci-Italia per poter poi iniziare a programmare le scelte future e le eventuali destinazioni. Durante questi eventi, verranno affrontati temi cruciali come l’inclusione sociale, la gestione dei conflitti e la cooperazione internazionale, fornendo competenze utili per un volontariato consapevole e attivo. Gli incontri, aperti a tutti senza limiti di età, si terranno nelle seguenti sedi e date: 13-15 giugno presso la Sede scout Pisa 5; oppure a Cesano Maderno: 11-13 aprile presso “Nicodemo di Cesano Maderno” (Piazza Arese 17); Roma: 9-11 maggio e 11-13 luglio presso “La Città dell’Utopia” (Via Valeriano 3f); Bologna: 23-25 maggio e 13-15 giugno presso “Camere d’Aria” (Via Guelfa 40/4); Catania: 23-25 maggio presso “Beteyà Hostel Don Bosco” (Viale Presidente Kennedy, 55).Per i residenti in Valdera, oltre quelle di Pisa, le date più vicine e comode saranno quelle di Roma e Bologna. I giovani interessati ad intraprendere questa esperienza per ogni ulteriore informazione possono consultare il sito web di Sci-Italia

(https://sci-italia.it/formazione-al-volontariato)

dove potranno conoscere tutte le modalità di iscrizione. Questa rappresenta una preziosa opportunità di formazione per chi desidera intraprendere un’esperienza di volontariato internazionale significativa (Fonte Informagiovani Valdera).