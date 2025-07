Volley A 2

SANTA CROCEProsegue la campagna acquisti della Emma Villas Codyeco Lupi Siena, la costituenda compagine pallavolistica, sorta dal connubio fra la stessa Siena e Santa Croce. Dopo la conferma di Randazzo, l’arrivo del centrale Bragatto e l’ok dell’opposto Nelli, ecco che in rapida serie, sono stati annunciati altri tre atleti. Si tratta della conferma del centrale Ceban e degli arrivi del libero Piccinelli e dello schiacciatore di banda Benavidez. Ceban compirà 24 anni a novembre, è alto metri 2,03 e disputerà la sua quinta stagione in A2. Il libero Piccinelli ha 28 anni, proviene dalla Sir Perugia, mentre l’attaccante-ricettore Benavidez, nato in Argentina, ha preso per la nazionalità sportiva, la cittadinanza portoghese. Lo schiacciatore ha 28 anni, è alto metri 1,94 ed è da tre anni in Italia. I tre pallavolisti hanno avuto parole positive in vista della loro nuova avventura, dicendosi disposti a fornire il loro contributo nel corso della stagione 2025-26. A loro modo di vedere, la Emma Villas Codyeco Lupi si annuncia come una fra le squadre più complete e forti del campionato. Il lavoro, che verrà svolto in palestra, sotto la guida del tecnico modenese Francesco Petrella e del suo staff, darà sicuramente i suoi frutti, lavorando con umiltà e voglia di far bene. Benavidez ha giocato finora in Toscana solo da avversario.

Marco Lepri