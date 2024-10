Volare all’estero. Per fare impresa

Nuova frontiere per i giovani. Sono aperte le iscrizioni al prossimo webinar di #EurodeskOnAir – promosso dalla Rete Nazionale Italiana dei Punti Locali Eurodesk – il ciclo di seminari online informativi gratuiti sulle opportunità di mobilità transnazionaIe di studio, tirocinio, lavoro e volontariato rivolte ai giovani utenti dei Punti Locali Eurodesk. Il seminario si terrà mercoledì 20 novembre dalle 17 alle 17. ‘Erasmus per giovani imprenditori: il programma europeo per imparare i segreti del mestiere‘ è organizzato in collaborazione con MateraHub, punto Locale Eurodesk e Punto di Contatto Locale per il programma. Un’opportunità per tuttei, senza limiti di età. Un modo nuovo per conoscere nuovi modi di fare impresa in Europa e non solo. Nel corso dell’incontro on line - come illustra Inforagiovani Valdera – sarà illustrato il programma ‘Erasmus per giovani imprenditori’, finanziato dalla Commissione europea, che offre la possibilità a nuovi o aspiranti imprenditori di effettuare uno scambio transfrontaliero di formazione per periodi da 1 a 6 mesi presso una Pmi gestita da un imprenditore esperto. Sarà anche l’occasione per vivere un’esperienza di formazione e scambio di conoscenze in un altro Paese Europeo. Il periodo di permanenza presso l’azienda ospitante sarà un momento di crescita per il neo imprenditore, che potrà acquisire le competenze necessarie per avviare o gestire con successo la sua attività, sviluppare nuove collaborazioni con partner stranieri e conoscere i nuovi mercati.Il seminario è rivolto a nuovi aspiranti imprenditori, a persone intenzionate a costituire una propria impresa o che abbiano avviato una propria attività negli ultimi 3 anni. E’ gratuito e aperto a tutti: per partecipare è necessario registrarsi.