"Voci di donne": passeggiata nel centro storico

È già sold out dopo pochi giorni l’evento della Scuola Superiore Sant’Anna "Voci di Donne", una passeggiata nel centro storico di Pisa, per scoprire luoghi, vite e voci di donne celebri. L’iniziativa si colloca nell’ambito degli eventi che l’Area Terza Missione dell’Università pisana ha organizzato in occasione della Giornata mondiale delle Donne e delle ragazze nella scienza. La Scuola Sant’Anna, in collaborazione con le guide di City Grand Tour, propone una vera e propria visita guidata alla scoperta di tutti quei luoghi di Pisa nei quali hanno lasciato il solco personalità femminili del passato e del presente.

L’itinerario del percorso parte dal chiostro San Gerolamo della sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna, in piazza Martiri della Libertà, per poi arrivare al Royal Victoria Hotel, il Palazzo della Sapienza, Piazza dei Cavalieri e infine la Chiesa di Sant’Anna. Durante la visita i partecipanti scopriranno luoghi e aneddoti legati a donne come la scrittrice Virginia Woolf, la traduttrice Paolina Leopardi, la creatrice del capolavoro della letteratura "Frankenstein" Mary Shelley, o ancora la celeberrima pittrice caravaggesca Artemisia Gentileschi e alcune scienziate contemporanee. L’evento, proposto sul portale EventBrite con 50 posti disponibili gratuitamente, ha già esaurito tutte le prenotazioni da un paio di giorni. La partenza dell’iniziativa è prevista per le 10 di domenica 11 febbraio, giorno in cui si celebra la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza, ma a causa del probabile maltempo potrebbe essere rimandata alla settimana successiva.