ViviParco, inizia un mese di eventi A San Rossore tra musica e cultura

"Il parco e il centro città sempre più vicini e legati": è il messaggio di ViviParco, il cartellone di eventi che si rinnova anche quest’anno nella cornice esclusiva del Parco di San Rossore. Un mese ricchissimo di eventi, nel rispetto dell’ambiente, pensati per avvicinare i cittadini alla magnificenza di un’area ricca di meraviglie naturali: "Ripartiamo dopo l’esperienza positiva dello scorso anno – ha affermato il presidente Lorenzo Bani - con molte novità tra cui un concerto serale che potremo realizzare grazie alla nuova illuminazione del giardino. Grazie all’importante contributo di Fondazione Pisa gli eventi saranno gratuiti, e ci sarà un finale a sorpresa". Stefano Del Corso, presidente di Fondazione Pisa ha sottolineato come il progetto rientri nelle corde della fondazione, che mette al centro i valori della sostenibilità e della promozione della cultura. Il filo conduttore è la ricerca di un nuovo equilibrio tra l’elemento naturale e presenza dell’uomo, in un contesto dove i due fattori si influenzano a vicenda: il rispetto e la tutela della fauna sono valori essenziali che permettono di realizzare eventi come ViviParco. La rassegna, realizzata anche grazie al sostegno di Regione Toscana e che ha il patrocinio del Comune di Pisa, si apre martedì 27 giugno alle 18 a Villa Giraffa, con la mostra del pittore Cesare Borsacchi, nativo di San Rossore, a cui farà seguito la presentazione di "Passo dopo passo. La cura del sé, dell’altro, del territorio" di Paolo Piacentini, con cui dialogherà Francesca Petrucci, direttrice artistica di ViviParco. Un ventaglio di eventi, in programma fino al 30 luglio, dalla danza alla musica agli incontri culturali, tra i quali il concerto di Bobo Rondelli, il 14 luglio sulla spiaggia del Gombo. Le iniziative hanno ingresso libero ma i posti sono limitati: per gli spettacoli del venerdì è consigliata la prenotazione su Even Brite, per quelli alla spiaggia del Gombo la prenotazione del trenino per il trasporto sarà valida anche per il concerto, e si potrà effettuare chiamando il centro visite di San Rossore.

Alessandra Alderigi