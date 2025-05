Anche a San Giuliano Terme strade e scuole chiuse martedi

Modifiche alla viabilità, chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale e sospensione del mercato settimanale di Largo Shelley: anche San Giuliano Terme martedì 20 maggio si ferma per il passaggio del Giro. Dalle 8 alle 18 di martedì 20 maggio è prevista la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale di tutte le strade interessate dal percorso di gara, incroci compresi.

Il percorso avrà il seguente tracciato: ingresso dalla galleria del foro (provenienza Lucca); ss 12 raddoppio dell’Abetone e del Brennero; via Niccolini, in direzione Asciano; sp 30 del lungomonte Pisano, fino ad Asciano; svolta su via dei Condotti; confluenza sulla sp 2 Vicarese a Ghezzano; uscita dal territorio comunale in direzione Pisa.

Intersezioni e accesi chiusi al transito: via Niccolini (lato Comune e Opera Pia) – intersezione e parcheggio ss 12 raddoppio; via delle Cave – intersezione via Niccolini; località Case rosse – intersezione via Niccolini; sp 30 delle Sorgenti; località Roncaccio; via San Rocco; via Cavalieri di Vittorio Veneto; via dell’Alberaccio; Parco del Partigiano e via vecchia dei Condotti; vie Puccini, 8 Marzo, Trilussa, Capuana, Fucini in tutte le intersezioni con via dei Condotti; sp 2 Vicarese intersezioni con le vie: Lorenzo il Magnifico, Foscolo, Galilei, Machiavelli, Leopardi, Alighieri, Carducci, Bracciolini, Sannazzaro; tutti gli accessi privati e strade di qualunque tipo che si immettono sul percorso di gara.

Il transito sarà consentito solo ai residenti e agli aventi diritto (clienti, fornitori e attività) attraverso varchi dedicati: ingresso e uscita da via XX Settembre; Ghezzano zona Praticelli: da via Berchet intersezione sp 2 Vicarese; Ghezzano–La Fontina: da via Pontecorvo; Asciano: da via dei Condotti lato Agnano.