Festival 'Le Parole contano': celebrazione della promozione del Pisa in Serie A a Lugnano

Edizione speciale di "Le parole contano". Martedì 20 a Lugnano serata dedicata alla promozione del Pisa con tre giocatori che hanno fatto la storia. Il Festival "Le Parole contano", organizzato dal Comune di Vicopisano e dall’associazione The Thing, dedica una anteprima d’eccezione, martedì, alle 21:30, in Piazza Vittorio Veneto a Lugnano, alla promozione del Pisa Sporting Club in serie A, dopo 34 anni. "Un’impresa che ha appassionato ed emozionato non solo moltissimi tifosi e tifose di ogni età – dice l’assessore Juri Filippi, ideatore del festival e dell’evento – ma tantissimi amanti dello sport che hanno apprezzato il percorso agonistico, la volontà, il gioco e la forza di una squadra, un tutt’uno con chi era sugli spalti, che, guidata da un allenatore del calibro di Filippo Inzaghi, ha conquistato la massima serie".

Dopo l’introduzione dell’assessore Filippi, sarà Daniele Zini, di Cucigliana, allenatore ora in forza al Pontedera come coordinatore, a moderare la serata, un privilegio. Sul palco tre giocatori che hanno segnato, negli anni, la storia del Pisa: Paolo Andreotti, di San Giovanni alla Vena, Andrea Lisuzzo e Samuele Angori.

I tre volti. Andreotti è stato un riferimento in un periodo molto difficile per la squadra, e uno dei principali autori del suo ritorno nel calcio professionistico. Suo il sigillo, tra l’altro, che, contro il Viareggio all’Arena, regalò la promozione in C2 al Pisa. Ma ce ne sono di partite e di storie da raccontare per questo giocatore che è stato e continua a essere un simbolo nerazzurro.

Lisuzzo, adesso allenatore in seconda del Pontedera, ex difensore centrale con un gran fiuto per il gol, ha giocato nel Pisa dal 2014 e l’anno successivo ha festeggiato, essendone stato uno dei protagonisti, con la squadra nerazzurra l’agognata promozione in serie B. Nel 2018 ha scelto di dedicarsi alla professione di allenatore.

E infine Angori, terzino sinistro del Pisa in questa stagione di successi, classe 2003. Una bella storia la sua, la racconterà a Zini e a tutti noi martedì… nato a Cortona è cresciuto e ha mosso i primi passi a La Fratta, una piccola località in Valdichiana. E l’intero paese lo ha accolto con una grande festa a sorpresa al rientro a casa dopo la promozione. "Hanno anche scritto che li ho portati tutti in A in uno striscione – ricorda Angori – e mi hanno ringraziato… non lo dimenticherò mai, è stata una emozione fortissima".