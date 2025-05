Bartali e Pogacar in piazza XX Settembre. Ecco le maxi biglie di Karl Kopinski

Il Giro d’Italia, nella tappa di martedì tra Lucca e Pisa verrà ulteriormente impreziosita grazie a delle speciali installazioni. Arriveranno in città, infatti, le meravigliose biglie realizzate da Lucca Comics e Games insieme all’artista di fama internazionale Karl Kopinski. Delle vere e proprie opere d’arte, con i quadri dell’illustratore che ritraggono i più grandi campioni della storia del ciclismo, incastonati all’interno di grandi biglie gonfialibili. Un omaggio anche al meraviglioso gioco che tutti, almeno una volta, abbiamo fatto in spiaggia, realizzando una pista alla bene e meglio, sognando di essere davvero i grandi velocisti delle due ruote. Un ulteriore legame tra i Comics, la città di Lucca e tutta la Toscana, con la collaborazione che è stata resa possibile anche grazie al lavoro dei sindaci delle due città, mario Pardini e Michele Conti.

"Devo dire che è stata una scelta bellissima fatta da entrambi i sindaci - racconta Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea -. L’arte di Karl Kopinski ha raccontata storie di amicizia, eroismo e grandi imprese, con i più importanti atleti della storia del Giro d’Italia. Ed è la stessa cosa che Lucca Comics fa da sempre, raccontando storie bellissime e sempre avvicenti. In un momento molto difficile, l’artista ha voluto comunque cercare di essere presente e vivere in prima persona le opere". Kopinski, infatti, arriva da un momento molto complesso, essendo stato colpito da un ictus pochi mesi fa. Ha dovuto fermare temporaneamente l’attività di pittura e disegno, ma la comunità e il mondo dell’illustrazione gli sono sempre stati molto vicini. Dopo la malattia ha lanciato una raccolta fondi, che in pochi giorni ha superato quota 70mila euro, per aiutare la ricerca. Martedì dovrebbe essere a Pisa, per presentare le sue opere, che saranno ben tre nella città della Torre. Sotto il Comune, infatti, in piazza XX Settembre, verranno montate le opere raffigurati Gino Bartali, la biglia più grande mai realizzata, Tadej Pogačar e Julian Alaphilippe. A Lucca, invece, saranno visibili altre 8 installazioni di Kapinski, raffiguranti altrettanti grandi campioni, e in più verrà svelata l’ultima realizzata dall’artista. Si tratta del quadro dedicato al campione delle due ruote Alessandro Petacchi: un ritratto nato dall’amicizia tra il pittore appassionato di ciclismo e il ciclista appassionato d’arte incontratisi proprio nella città toscana lo scorso anno.

