Momenti per grandi e piccini con San Rossore Sport Village

Entra nel vivo la collaborazione del San Rossore Sport Village per l’arrivo a Pisa della tappa del Giro d’Italia. Il primo incontro è in piazza dei Cavalieri doove, dalle 10 in Piazza dei Cavalieri, si tiene il contest “Ciclista per un giorno: Percorso di sicurezza stradale per ragazzi dai 5 ai 12 anni”. Un appuntamento dedicato ai bambini e ai ragazzi per educarli alle regole della strada, alla sicurezza in città, e alla consapevolezza di tutti i rischi che si possono incontrare in un percorso di conduzione di un mezzo di trasporto. Il secondo appuntamento “Pisa ti cronometra” è domani alle 18.30, in Logge dei Banchi, dove sarà esposta anche la bicicletta di Francesco Moser del primo record di velocità mondiale del 1984 “record dell’ora su pista”. L’incontro, moderato dalla giornalista Chiara Cini, vede la partecipazione dell’assessore allo sport di Pisa, Frida Scarpa, della campionessa butese Fabiana Luperini (nella foto), la “Pantanina” che ha vinto cinque giri d’Italia, tre tour de France e dal 2023 direttore sportivo Corratec, di Leonardo Scarselli, il ciclista che in undici anni di attività agonistica ha partecipato a sette giri d’Italia e ha maturato esperienze come direttore sportivo professionistico e dilettantistico nel ciclismo. Tra i protagonisti anche il professor Enrico Castellacci, noto medico della nazionale italiana e specialista in ortopedia e medicina dello sport, il dotto Carlo Giammattei, specialista in medicina dello sport e medico della Federazione Ciclistica Italiana, il dottor. Simone Casarosa, direttore del San Rossore Sport Village, Gaia Passerini, vice presidente del Comitato Regionale FCI ( Federazione Ciclistica Italiana), Benedetto Piccinini, presidente provinciale di Pisa FCI e Pierluigi Castellani, presidente provinciale di Lucca FCI.