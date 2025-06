ViviParco 2025: si parte a luglio. Tra foto iconiche, libri e cibo locale

Ci siamo, martedì cominciano gli appuntamenti di "ViviParco" la rassegna culturale ambientale dove musica, libri, teatro, fotografia e danza dialogano con il Parco di San Rossore, alla ricerca di una sinergia tra le bellezze artistiche e naturali. Tra foto iconiche, presentazioni di libri, cibo locale e giornalismo d’inchiesta, gli eventi di quest’anno saranno variegati e aperti a tutti.

Si parte alle 18 con l’inaugurazione della mostra a Villa Giraffa ‘Istanti, attimi di vita selvaggia’ di Valter Bernardeschi, fotografo pisano che ha iniziato la sua carriera in questi luoghi per poi diventare un artista di fama internazionale. Bernardeschi espone immagini di San Rossore e di altri parchi del mondo, portando lo spettatore a riflettere su temi di grande attualità come il rapporto tra uomo e natura.

A seguire, per la rubrica ‘Gusta il Parco’, Donatella Baldi responsabile dell’azienda agricola Sapori Mediterranei presenterà uno dei prodotti enogastronomici di punta del Parco: il miele di spiaggia. Ottenuto con metodo biologico unicamente lungo il litorale marino del parco, ha un colore chiaro-ambrato, è trasparente e molto fluido. Una vera eccellenza pisana. Alle 18.30, infine, nel giardino della Villa, la pluripremiata giornalista d’inchiesta Stefania Divertito presenterà il suo libro ‘Uccidere la natura’. In un dialogo con Francesca Petrucci, l’autrice racconterà di una sfida all’idea di progresso basata sullo sfruttamento illimitato delle risorse, e cercherà di immaginare un futuro in cui la Terra diventi un luogo in cui vita e giustizia possano finalmente coincidere.