Nuovi agenti per il litorale: "Basta con la propaganda. Solo tre e fino ad agosto"

"Due agenti alla Polaria, 6 al commissariato di Pontedera, 10 nuovi poliziotti al commissariato di Volterra (che all’inizio potranno essere impiegati solo parzialmente e ai quali siamo sicuri verrà garantita adeguata sistemazione alloggiativa) e soprattutto nessun nuovo agente alla questura, che dovrà per di più fare i conti con i tanti pensionamenti alle porte, dimostrano che si tratta di scelte fatte senza coinvolgere chi ha la responsabilità politica e tecnica in materia di sicurezza dell’intera provincia". Dura la nota della segretaria provinciale del Siulp, Laura Biagini, sulle assegnazioni di poliziotti fatte dal dipartimento di pubblica sicurezza. "Così come - aggiunge - sono state scelte non condivise le assegnazioni di personale agli uffici immigrazione e sta avvenendo per la polizia postale che negli ultimi due anni ha visto un organico ridotto da 14 operatori a 6 unità, e anche la polizia stradale ha l’organico all’osso e i servizi su strada, scorte tifosi e pattugliamenti sulla Fi-Pi-Li in continuo aumento". Il sindacato di polizia punta implicitamente il dito verso il deputato della Lega, Edoardo Ziello, che alcuni giorni fa salutava l’arrivo di 20 poliziotti a disposizione del litorale pisano. "Sarebbe meglio metter da parte la propaganda politica e le corse in avanti di chi cerca di intestarsi quelle scelte e spendersi per soluzioni concrete per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini – incalza il Siulp – e contrastare insieme alle altre forze di polizia il degrado urbano di alcune zone della città, la perpetrazione di reati con alto impatto sulla sensibilità dei cittadini e le criticità connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica". Il Siulp segnala che con l’inizio del campionato di serie A i carichi di lavoro "per servizi di ordine pubblico aumenteranno e le criticità dello stadio e della sua ubicazione richiederanno ulteriori impegni per garantire la sicurezza di cittadini e personale in divisa". "I 6 poliziotti previsti come assegnazioni estive sul litorale –chiosa la nota – si sono ridotti a sole tre unità, saranno impiegate solo a luglio e agosto mentre quel territorio avrebbe bisogno di attenzioni anche per tutti gli altri mesi dell’anno. E nulla è stato fatto di concretor l’innalzamento di fascia della questura".