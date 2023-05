Vivere un’estate avventurosa al centro ippico di Calci

In Valgraziosa l’estate è avventurosa, a contatto con la natura e gli animali. Al centro ippico La Cartuja sono in fase di preparazione i campi estivi – che si svolgeranno dal 26 giugno al 4 agosto (con replica dal 4 al 15 settembre) – pensati come un vero e proprio concentrato di sport, divertimento ed esperienze immersi nel verde. Tra le attività previste: accudimento dei cavalli, lezioni di equitazione e passeggiate a cavallo, laboratori didattici, escursioni a piedi e giochi d’acqua, relax in natura. Un programma settimanale che darà la possibilità a tutti, anche chi non è mai salito a cavallo, di imparare ed arrivare al venerdì per uscire tutti insieme per una passeggiata a cavallo. Le iscrizioni sono aperte, l’orario dalle 8.30 alle 16.30. Ma non è tutto: per chi vuole provare una vera full immersion a stretto contatto con i cavalli, tutti i giovedì sera ci sarà la notte al maneggio con passeggiata notturna e la possibilità di dormire accanto ai nostri cavalli. Due le fasce d’età previste: pony club dai 4 ai 7 anni, cavalieri e amazzoni dai 8 ai 14 anni. I ragazzi saranno divisi in gruppi e sempre seguiti da educatori ed istruttori. Creatura di Silvio Colombini e dell’associazione Alpha Team Asd, il centro ippico è completamente immerso nel verde. Iscrivendosi entro il 30 maggio, è previsto uno scontro del 50% sulla quota di iscrizioneassicurazionecaparra, previsti anche altri sconti. Il pranzo è al sacco con disponibilità di frigo e cucina per scaldare il cibo. Per info: www.maneggiocalci.it, whatsapp 3770212257.