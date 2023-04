Visite specialistiche gratuite Quando la prevenzione è donna

Scatta l’ottava edizione dell’open week di "Fondazione Onda" – osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. Così anche in Aoup, dal 17 al 22 aprile, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in tantissime aree specialistiche. Ecco l’elenco dei primi appuntamenti (per la maggior parte dei quali è obbligatoria la prenotazione (telefonica o per email) fino a esaurimento dei posti disponibili, specificando sempre l’oggetto: “Bollini rosa”. Il 17 aprile visite endocrinologiche dalle 14 alle 16.30 a Cisanello: prenotazione obbligatoria al numero 050 995001 (telefonare da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle 9 alle 12. Per informazioni inviare mail a: [email protected]). Sempre lunedì 17 consulenze cardiologiche (ma gli appuntamentisi possono prendere anche pe ri giorni del 18 -19 e 21 aprile) dalle 14 alle 18:15 complete di ecocolordoppler cardiaco a riposo. Anche queste visite a Cisanello. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: [email protected] Sempre lunedì convengo su prevenzione e diagnosi precoce dei tumori ginecologici ereditari dalle 15 alle 16:30 al presidio ospedaliero di Santa Chiara, Edificio 5, Aula II piano. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: [email protected]