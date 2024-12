Visite gratuite sul litorale, nuovo servizio della Calp: come prenotarsi

Pisa, 28 dicembre 2024 – Visite gratuite per la prevenzione. La Calp (Croce Azzurra Litorale Pisano) offre un altro servizio per la comunità e lo fa in inverno nella sua sede in Piazza Madonna ad Elipoli. Una sede aperta grazie a una donazione della famiglia Madonna a cui si è unita anche la donazione di un fiat Doblò da parte della famiglia Contini, che ha regalato all’associazione un’attrezzatissima vettura per disabili.

“A Calambrone, Calp fa prevenzione in collaborazione con il vostro medico!”. Un nuovo servizio della Calp, in accordo con i medici di Medicina generale del Litorale, con obiettivo la prevenzione sanitaria: grazie a un accordo di collaborazione tra la Croce Azzurra Litorale Pisano, l’Associazione Contro il Melanoma, la Cecchini Cuore onlus e una dottoressa esperta di prevenzione cardiovascolare e metabolica.

Come fare: “Gli 8 medici di medicina generale che hanno assistiti sul Litorale possono inviare - su appuntamento - i propri assistiti a valutazioni mediche, specialistiche nella sede Calp di Calambrone a Eliopoli.

“Le visite – spiegano gli organizzatori – sono finalizzate alla prevenzione di patologie importanti quali, al momento, il melanoma e le malattie cardiovascolari e metaboliche”.

“Le valutazioni specialistiche sono a offerta, così come sono state a offerta le prestazioni infermieristiche fatte dalla Calp a Calambrone nel periodo estivo e come lo sono quelle fatte in questo periodo”.

Nel corso del 2025 la Calp – raccontano i vertici – “cercherà di stringere accordi di collaborazione con altri enti del terzo settore o associazioni che si occupano di prevenzione sanitaria per ampliare l’offerta di visite specialistiche ai medici di medicina generale e alla popolazione del Litorale e dare concretezza all’impegno di fare rete tra enti del terzo settore per la sanità pubblica”.

Quindi l’appello diffuso anche sui social: “Parlane col tuo medico di medina generale. Chiedi informazione alla Calp e i numeri da digitare (328-8341445 o 331-7359441)”. Un nuovo servizio d’inverno per chi risiede sul litorale.