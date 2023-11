Notte di terrore: tenta di violentare in auto una donna, passante sente le urla e chiama la polizia

Pisa, 28 novembre 2023 – Quelle urla disperate hanno attirato l’attenzione di un passante. Le grida e la richiesta di aiuto provenivano da un’auto parcheggiata in via Roma, vicino all’orto botanico. All’interno una donna di 30 anni pisana, sotto choc. Un uomo aveva tentato di violentarla.

E’ successo nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 3. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate le volanti della polizia chiamate dal passante che aveva assistito alla scena.

L’uomo, un 40enne versiliese, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di violenza sessuale. La giovane, sotto choc, è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso per le cure e gli accertamenti.

I due si erano conosciuti in un locale durante la serata del 25 novembre, poi l’epilogo drammatico per la giovane donna.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori determinazioni giudiziarie. La donna invece, nei prossimi giorni, presenterà formale denuncia.