Violenza e femminicidi. Avvocato in cattedra

La morte di Giulia Cecchettin, uccisa dal ragazzo che diceva di amarla perdutamente, ha sconvolto tutti. Ha mandato un alert urgente ed importante: fermare queste tragedie. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata un ulteriore motivo di riflessione, profonda e attenta in tutto il Paese. Gli studenti del liceo Dini hanno voluto fare qualcosa di più, per capire, per approfondire, per spingere una nuova cultura. Sono andati dalla dirigente ed hanno chiesto l’autorizzazione ad invitare a scuola un avvocato penalista che di queste cose si occupa da anni. Ricevuto il via libera hanno contatto l’avvocato Maria Concetta Gugliotta del foro di Pisa che ha subito accettato con entusiasmo e che il prossimo 4 dicembre, per l’intera mattinata, sarà con loro. "Hanno chiesto autorizzazione per potersi confrontare e porre domande sull’argomento – spiega l’avvocato Gugliotta – questo rappresenta la sensibilizzazione che i ragazzi hanno verso ogni forma di violenza alla luce dei drammatici fatti di cronaca che hanno toccato il loro animo". "E’ una rivoluzione storica perché è una voce che parte direttamente da loro – aggiunge il legale – . Questo evento rappresenta l’obbiettivo che il governo italiano da anni si prefigge, ovvero una educazione socio culturale che deve partire dalle scuole di ogni ordine e grado". Del resto, in termini di leggi e di pena, si è già raggiunto il massimo. Eppure i femminicidi non si fermano. Di cosa parlerà l’avvocato? Parlerà di tutte le forme di violenza: dei maltrattamenti in famiglia, dello stalking, quegli atti persecutori che, purtroppo, possono essere preludio del delitto. Parteciperanno in aula magna le classi 4 e 5. Tutte le altre collegate da remoto.

Carlo Baroni