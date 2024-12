Villetta distrutta dalle fiamme. Nell’incendio muore il cagnolino

Incendio in una villetta a Marina di Pisa ora inagibile. Salva la coppia di signori residenti distrutti per la perdita del loro animale. Un rogo che si sarebbe sviluppato - ma sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause - partendo dalla canna fumaria per poi diffondersi in tutta la casa. È successo la sera della vigilia di Natale intorno alle 23. L’incendio si è propagato in una villetta monofamiliare a Marina in via Scoglio della Meloria. Nel rogo è rimasto intrappolato ed è morto il cane della famiglia che risiede nell’appartamento. Nessun ferito invece tra gli inquilini.

La casa è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento. Un intervento che, iniziate intorno alle 23, si è protratto fino alla mattina di Natale.

Per riuscire a spegnere le fiamme è stata necessaria una lunga operazione dei vigili del fuoco con più squadre, diversi uomini e mezzi provenienti anche da altre province.

Sull’episodio dopo la relazione tecnica del funzionario di turno saranno fatti anche approfondimenti con indagini per accertare che cosa abbia innescato il rogo che ha praticamente distrutto la villetta, anche se da una ricostruzione le cause sembrerebbero accidentali.

La notizia ha molto colpito gli abitanti del litorale, essendo arrivata, oltretutto, nel giorno di Natale.