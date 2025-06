Villaggio Scolastico. Videosorveglianza, lavori e nuove aule per il boom del Montale

di Luca BongianniPONTEDERAGli istituti superiori del Villaggio scolastico di Pontedera si muoveranno autonomamente per rinforzare la videosorveglianza interna dei rispettivi edifici e la Provincia erogherà i contributi. Quello della sicurezza nelle scuole è stato uno dei temi affrontati martedì al tavolo dell’edilizia scolastica di Pontedera coordinato dalla Provincia di Pisa e al quale hanno partecipato, oltre al presidente Massimiliano Angori, la struttura tecnica provinciale con il dirigente all’edilizia scolastica, ingegner Vincenzo Simeoni, l’assessore alle politiche scolastiche del Comune di Pontedera, Francesco Mori, ed i dirigenti scolastici dei vari plessi. È stata l’occasione per affrontare varie tematiche, dalla sicurezza alla ricerca di spazi in vista del prossimo anno scolastico fino agli interventi in corso e quelli programmati.

"Palazzo Blu, che era stato indispensabile per le attività scolastiche durante il Covid, è uscito di recente dalla rosa degli edifici delle secondarie di secondo grado di Pontedera – spiega Angori –. Come già comunicato, dopo aver consultato i dirigenti scolastici di Montale, XXV Aprile, Fermi, Pacinotti e Marconi, abbiamo deciso che per far fronte alla necessità di spazi, che serviranno per il Montale nonostante il nuovo plesso, questi saranno rintracciati all’interno dello stesso Villaggio scolastico". Angori tiene a ringraziare gli istituti scolastici "per la consueta, ottima collaborazione con l’ente provinciale, messa in pratica anche durante l’anno scolastico in cui, in accordo con i nostri uffici, provvedono autonomamente ad alcune manutenzioni su cui noi trasferiamo risorse economiche, alleggerendo la nostra attività e ottimizzando tutte le risorse in campo".

Confronto che proseguirà nei prossimi mesi "Già nelle scorse settimane – dice Angori – avevamo incontrato il Consiglio di istituto e il dirigente scolastico del XXV Aprile, Sandro Scapellato. Nell’ultima riunione abbiamo affrontato anche la tematica della videosorveglianza, prendendo accordi, come, per erogare un contributo agli istituti che autonomamente si sono mossi per la messa a punto di apparati di sorveglianza interna, di competenza provinciale. A stretto giro ci saranno altre riunioni interne con gli istituti interessati per mettere a punto la questione degli spazi didattici in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico". È stato fatto poi il punto degli interventi completati ed in corso, o da realizzare, nelle scuole superiori di Pontedera. Oltre al nuovo Montale (11 milioni di euro), il rifacimento della pavimentazione della palestra dell’Ipsia (150mila euro), l’efficientamento energetico dell’Iti Marconi (1 milione di euro) e la nuova palestra del Marconi e del Montale (5.728.00 euro complessivi, di cui 5.235.000 euro del Pnrr) si è fatto il punto sugli altri interventi in corso o da realizzare. Tra questi i lavori in estate al ponte sollevatore nelle officine dell’Ipsia il completamento dello svuotamento dei seminterrati, la pulizia dei locali e la realizzazione di un impianto di illuminazione. Al Fermi è necessario sostituire i due montascale esistenti, lavori da 34.320 euro in fase di conclusione. Mentre nell’edificio ovest, in estate, verrà riparata la pavimentazione in linoleum e i davanzali danneggiati. Al XXV Aprile sono stati realizzati i nuovi infissi nell’edificio azzurro mentre in estate al liceo Classico saranno realizzate nuove tende in tutti i locali.