Vietata la vendita di alcol per asporto in piazza della Pera

Pisa, 14 agosto 2024 - Migliorare la sicurezza e vivibilità di piazza Gambacorti, nota a tutti come piazza della Pera, contrastando ognuna delle possibili situazioni che possano turbare la quiete urbana. È questo il principale obiettivo dell’ordinanza firmata stamani, mercoledì 14 agosto, dal sindaco di Pisa Michele Conti con la quale il primo cittadino ha vietato, dalle 18 fino a mezzanotte di tutti i giorni, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche negli esercizi di vicinato, nei pubblici esercizi, nelle attività artigianali di somministrazione alimenti e bevande e nei distributori automatici presenti nella frequentatissima piazza della Pera.

Nell'ordinanza a firma del primo cittadino è specificato inoltre che, sempre negli stessi orari (18-24) sono severamente vietate le seguenti azioni: la consumazione in aree e spazi pubblici di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, a eccezione di quella effettuata nei pubblici esercizi e nelle loro pertinenze; la somministrazione di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro, all’esterno e nelle pertinenze dei pubblici esercizi; la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro. “Il divieto - si precisa infine nell’ordinanza - è da intendersi per tutte le attività prospicienti piazza Gambacorti (della Pera) e/o che hanno il suolo pubblico in concessione nel suddetto spazio urbano della piazza”. Per tutti i trasgressori delle norme è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che arriva da 25 fino a 500 euro, oltre alla misura accessoria del sequestro amministrativo delle cose oggetto di violazione. In caso di reiterazione delle violazioni è, inoltre, prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 5 a 15 giorni. Si fa infine presente che, dalla mezzanote fino alle 6 del mattino di tutti i giorni rimarranno in vigore le disposizioni nazionali previste dall’articolo 54 della Legge 120/2010 che vieta ai titolari e i gestori degli esercizi di vicinato la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche durante tutta la notte fino all'alba. La nuova ordinanza firmata dal primo cittadino di Pisa rimarrà in vigore fino al prossimo 2 novembre.