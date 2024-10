Vicopisano: apertura del Complesso della Rocca i primi tre giorni di novembre

Vicopisano 30 ottobre 2024 - Il Complesso Monumentale della Rocca del Brunelleschi, con Palazzo Pretorio, la Torre e il Camminamento del Soccorso saranno aperti anche venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. Sarà possibile visitarli facendo il biglietto a Palazzo Pretorio, in Via del Pretorio, e accedendo poi dal portoncino verde nella stessa strada. Le fortificazioni di Filippo Brunelleschi saranno accessibili, con visite guidate, la mattina dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. Per informazioni, o in caso di gruppi, è possibile scrivere una mail a [email protected], [email protected] o consultare il sito www.vicopisanoturismo.pi.it sul quale si trovano molte altre proposte di attrazioni, escursioni, itinerari storici nel territorio comunale e nel borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e Città dell'Olio a livello nazionale.