Viaggio nel mondo di Sanremo Dietro le quinte formato talk show

Un viaggio nella grande musica italiana, un racconto dei personaggi toscani che sono stati grandi protagonisti nella ribalta musicale per eccellenza: il Festival di Sanremo. Si intitola ’Sanremo che passione!’ il libro pubblicato da Felici Editore e l’iniziativa di sabato sera alle 21.30 nel parco di Ciclilandia di Tirrenia promossa da Notti di Talento e La Nazione. Sarà un talk show musicale che vedrà come ospiti il cantante Stefano Sani, il musicista Andrea Caciolli e la cantante Daniela Davoli, la pisana Anna Maria Fiorillo prima di trasferirsi a Roma per seguire la sua carriera artistica durante la quale ha collaborato anche con Pierpaolo Pasolini e Dacia Maraini. Sul palco anche il giornalista Enrico Salvadori, uno degli autori del libro, e il curatore del volume che celebra i cantanti toscani al Festival della musica leggera italiana, Paolo Mugnai. Il libro ’Sanremo che passione’ è dedicato alla memoria di Chiara Baglioni e Michele Manzotti ed è davvero un viaggio che va da Nada a Bocelli, da Fogli a Marco Masini fino a Toto Cutugno.

E il talk show di Ciclilandia vuole essere la celebrazione del festival e dei toscani di successo, ma anche uno sguardo dietro le quinte di una manifestazione che ha segnato non solo la musica, ma anche il costume, dell’Italia degli ultimi decenni.

Il libro inizia con i capitoli di Sandro Bugialli, che racconta un aneddoto dietro le quinte del Festival 1990 vinto dai Pooh, e di Enrico Salvadori che parla di Giancarlo Bigazzi, l’artigiano della canzone che non voleva essere chiamato maestro. Poi i ritratti dei vincitori toscani a Sanremo (Nada, i pisani Homo Sapiens, Toto Cutugno, il pontederese Riccardo Fogli, Aleandro Baldi, Marco Masini e Francesco Gabbani) ma ricorda anche i cantanti saliti sul podio (Katyna Ranieri, Don Backy da Santa Croce sull’Arno, Pupo, Donatella Milani, Paolo Vallesi e Irene Grandi) e quelli che invece passando da Sanremo hanno presentato canzoni diventate poi evergreen della musica italiana come appunto è stata ’Lisa’ di Stefano Sani, ’Amare te’ di Riccardo Azzurri, o ’Brutta’ di Alessandro Canino. Il libro racconta anche i festival di Andrea Bocelli, un altro pisano oggi diventato icona mondiale della musica italiana, e tanti altri.

Insomma, sarà una serata da non perdere per riscoprire una terra artisticamente fertile come quella toscana che non solo nella musica ha dimostrato di poter primeggiare con i suoi figli perpetuando il suo fascino apprezzato da secoli in tutto il mondo.

Gab. Mas.