Viabilità: un’area pedonale tra via Corsica e piazza Buonamici e novità per il traffico

Pisa, 8 agosto 2024 – Un’area pedonale urbana (APU) tra via Corsica e piazza Buonamici, da chiudere al traffico con paletti e fioriere. È una delle misure decise dall’amministrazione comunale per riorganizzare la circolazione in seguito alla riqualificazione dell’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria, lungo il percorso turistico che dal centro storico di Pisa conduce verso l’area monumentale della città.

Si tratta di una serie di misure tecniche decise nel Comitato della mobilità che si è riunito il 15 luglio scorso e adottate, a seguito di una delibera di Giunta, grazie una ordinanza dirigenziale. Provvedimenti che, si legge nell’atto, hanno come obiettivo quello di 'tutelare il più possibile l’integrità del percorso pedonale, salvaguardano allo stesso tempo le esigenze dei residenti'. A Pisamo il compito di dare attuazione alle misure decise dall’amministrazione attraverso l’apposizione della relativa segnaletica.

LE MISURE. Viene istituita un’ APU (Area pedonale Urbana) comprendente via Corsica e piazza Buonamici, le quali saranno chiuse al traffico con paletti, fioriere o altri presidi ritenuti idonei, posti alla intersezione Corsica/Cavalieri e in piazza Buonamici delimitando l’ideale prosecuzione di via Pasquale Paoli in direzione di via Della Faggiola, e disposti in modo da lasciare varco transitabile 0-24 ai mezzi di soccorso ed emergenza o al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno, con divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in via Corsica e piazza Buonamici.

Queste le altre misure adottate dall’amministrazione: - istituzione del senso unico alternato di marcia in via Pasquale Paoli e nella sua ideale prosecuzione in piazza Buonamici (delimitata da paletti o fioriere) fino alla intersezione con via dei Mille e via Della Faggiola; - istituzione del senso unico alternato di marcia in via Della Faggiola nel tratto fra via Corsica e via Dalmazia, con diritto di precedenza per i veicoli provenienti da via Della Faggiola; - istituzione del senso unico di marcia in via Dalmazia per i veicoli provenienti da via Della Faggiola in direzione via Martiri; - permettere il transito, con divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, in via dei Mille ai veicoli autorizzati ZTL NORD secondo la vigente normativa, con senso unico di marcia in direzione di piazza Felice Cavallotti; - istituzione del senso unico di marcia in via don Gaetano Boschi con direzione da piazza Felice Cavallotti verso piazza Arcivescovado; - istituzione in piazza Felice Cavallotti, negli spazi occupati dalla fermata autobus TPL n.11 ormai soppressa, n. 2 stalli riservati alla sosta dei veicoli per carico e scarico merci con sosta massima consentita di 30 minuti da segnalare con disco orario. È stato infine deciso di ripristinare in piazza Felice Cavallotti le originarie concessioni di occupazione di suolo pubblico con il contemporaneo sgombero delle attuali occupazioni provvisorie al centro del giardino pubblico

RIQUALIFICAZIONE ASSE PEDONALE PIAZZA CAVALIERI/VIA SANTA MARIA. L’intervento, finanziato con fondi PNRR per 1,5 milioni di euro, ha riguardato il miglioramento dell’accessibilità dell’area, percorso da migliaia di turisti all’anno, grazie alla creazione di spazi ben definiti per la circolazione veicolare e aree per il passaggio pedonale, in maniera tale da mettere in sicurezza le utenze deboli ed abbattere le barriere architettoniche presenti.

Le lavorazioni principali hanno visto il rifacimento della pavimentazione stradale mediante l’impiego di pietra arenaria in via dei Mille, via Corsica e piazza Buonamici, per una superficie complessiva pari a circa 2.650 metri quadrati. È stato previsto l’installazione del percorso Loges per disabili visivi in corrispondenza delle intersezioni stradali per permettere una migliore accessibilità e fruibilità dell’area.

Sono stati inoltre realizzati sia l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche che l’impianto d’illuminazione della Chiesa di San Sisto con faretti a led da incasso, posizionati lungo il perimetro dell’edificio. È stata infine realizzata la canalizzazione per l’impianto di videosorveglianza che dovrà garantire il controllo sugli ingressi autorizzati ai mezzi motorizzati.