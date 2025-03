"Via le banane iridescenti dal cantiere vista Torre"

"Ma perché imbandire la Piazza dei Miracoli con banane iridescenti e illuminate come una partita di calcio in notturna?". Marco Ricci, ex consigliere comunale in quota alla lista civica Una città in Comune, è sdegnato come semplice cittadino, e lancia il sasso della protesta nel mare magnum dei social riscuotendo pari ed anzi forse più indignazione da tanti semplici concittadini. Il caso è quello dell’enorme telo pubblicitario posizionato sulle impalcature del cantiere dell’ex Palazzo dei Trovatelli, l’edificio più a ridosso alla Torre dell’intera Piazza, e col destino di diventare un albergo. Sul telone c’è la pubblicità variopinta di colori sgargianti (come si addice ai messaggi commerciali) di una nota marca di banane commercializzate da ancora una più nota multinazionale. "Non c’è un minimo di garbo, di delicatezza nell’aver "prestato" una superficie così grande in piena Piazza dei Miracoli ad un messaggio puramente commerciale e pubblicitario. Oltre a quello ‘spottone’ non vi è altro. Né un rimando, un appiglio, uno spunto di riflessione culturale, artistica creativa": dice Ricci. I commenti al suo post, sono tra il serio ed il faceto. C’è chi propone di metterci anche la ruota panoramica, chi scrive che "ci stanno come il cavolo a merenda, anche se son banane", c’è chi invoca poi la Sovrintendenza. Ed infine, c’è chi ha la memoria lunga e ricorda come prima fosse stata la volta di una notissima marca di arredi domestici. Insomma altra pubblicità. Dalle proteste però si passa alle proposte. "Io capisco la necessità di fare introiti per il posizionamento delle impalcature – dice Ricci – ma forse si può usare quella superficie per messaggi più stimolanti, creativi. Mi vengono in mente opere di arte visuale magari provocatorie, che diano da riflettere, suscitino dibattiti costruttivi e di confronto. Sacrificare la parte più affacciata sulla Piazza, a messaggi meramente commerciali mi sembra non appropriato come messaggio e come impatto paesaggistico. Quel telone di notte ha una illuminazione che mette ‘in ombra’ la stessa Torre". Ma l’indignazione è bipartisan. Il deputato leghista Edoardo Ziello posta una foto del cartellone e attacca: "Avete ragione in pieno ad essere indignati e questo è uno dei motivi per i quali abbiamo depositato una proposta di legge tesa a riformare le soprintendenze che fanno ammattire tutti noi per qualsiasi cosa, ma non chi ha voluto affiggere la pubblicità che spara il bananone con vista battistero. Chi ha autorizzato questo obbrobrio dovrebbe vergognarsi"..

Carlo Venturini