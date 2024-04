Vertici del Pisa dal sindaco. Faccia a faccia operativo su campo sportivo e stadio

di Michele Bufalino

PISA

Palazzo Gambacorti torna ad essere teatro di una riunione tecnica tra il sindaco Michele Conti e i vertici del Pisa Sporting Club. Nelle scorse settimane infatti, a seguito di un primo appuntamento telefonico tra il patron nerazzurro Alexander Knaster e il primo cittadino pisano, era seguito l’incontro all’Arena Garibaldi, suggellato da una stretta di mano tra i due. Ieri invece il primo di una serie di incontri per fare il punto della situazione su centro sportivo e stadio, su richiesta del Comune di Pisa. Per la società nerazzurra presenti il presidente Giuseppe Corrado, l’amministratore delegato Giovanni Corrado, ma anche il direttore operativo Daniele Freggia, il chief financial officer Francesco Burdese, così come il braccio destro di Knaster Marco Lippi e, infine, l’avvocato Giuseppe Toscano. Per il Comune il sindaco Michele Conti e i tecnici degli uffici. In questa prima riunione la società ha chiuso con il Comune una serie di posizioni economiche aperte nelle quali lo stesso Pisa Sporting Club era creditore, specialmente in merito all’Arena Garibaldi, per la quale si è anche cercato di capire quali saranno i prossimi passi per portare avanti i progetti in corso. Sul piatto sia l’ampliamento della capienza oltre i diecimila spettatori, così come la cessione dell’impianto, ma per entrambi questi orizzonti bisognerà aspettare un po’ di tempo. La priorità, in questo momento, resta il centro sportivo. Dopo la relazione consegnata la scorsa settimana, commissionata dal Comune, da parte dell’ingegner Stefano Pagliara, si attende il parere del Genio Civile in merito al ‘battente idraulico’, ultimo vero step prima di poter procedere con l’iter che porterà la concessione dei permessi a costruire. Come già emerso infatti se non ci saranno osservazioni si potrà andare all’approvazione in giunta comunale, altrimenti i tempi potrebbero allungarsi ancora, nella speranza che non sia necessaria una variante o che le tempistiche slittino ancora, anche ad autunno 2024 per avere i permessi a costruire. Le parti però hanno deciso di fissare una nuova riunione a Palazzo Gambacorti, organizzata per giovedì 11 aprile. Dopo le ‘frizioni’ degli scorsi mesi, culminate con la conferenza stampa del presidente Corrado che interruppe il silenzio stampa, le parti stanno lavorando e comunicando settimanalmente per portare avanti i progetti del centro sportivo e dell’Arena Garibaldi. Da parte della società nerazzurra la volontà di rilanciare e di proseguire con tutti i progetti in parallelo, mentre da parte del Comune di Pisa la disponibilità, già ampiamente dimostrata con il lavoro di questi anni, per cercare di agevolare gli investimenti dei vertici del Pisa Sporting Club sulle infrastrutture.